26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

होली पर फिर वही खेल? मिलावट माफिया सक्रिय, मोर बाजार बना ‘मावा कॉरिडोर’

दीपावली पर मोर बाजार के जरिए जिस तरह मिलावटी मावा खपाया गया था, क्या होली पर भी वही स्क्रिप्ट दोहराई जाएगी? हालात तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। 3 मार्च को होली है, बाजार में मिठाइयों और दुग्ध उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग की सक्रियता कहीं [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Feb 26, 2026

दीपावली पर मोर बाजार के जरिए जिस तरह मिलावटी मावा खपाया गया था, क्या होली पर भी वही स्क्रिप्ट दोहराई जाएगी? हालात तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। 3 मार्च को होली है, बाजार में मिठाइयों और दुग्ध उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग की सक्रियता कहीं नजर नहीं आ रही। जानकारों मुताबिक शहर में रोजाना 60 से 70 क्विंटल मावा पहुंच रहा है। मोर बाजार में प्रतिदिन एक से दो गाडिय़ां उतर रही हैं। यह आवक धौलपुर, मुरैना के अंबाह और भिंड के मौ से हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि न तो यहां जांच दल पहुंच रहे हैं और न ही मावा की नाकाबंदी की कोई ठोस व्यवस्था की गई है।

दीपावली पर मोर बाजार को ही सप्लाई हब बनाकर मिलावट माफिया ने माल खपाया था। तब भी कार्रवाई सवालों के घेरे में रही थी। इस बार भी भिंड और मुरैना मार्ग पर कोई चेक पोस्ट नहीं लगाया गया है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर निगरानी बढ़ाने के दावे कागजों तक सीमित हैं। आधार कार्ड से बुकिंग की व्यवस्था भी सख्ती से लागू नहीं हो रही। कार्रवाई के नाम पर विभाग की टीम नमकीन और किराना दुकानों तक सिमट कर रह गई है, जबकि असली खेल मावा मंडियों में चल रहा है।

मोर बाजार की गाड़ी हर दिन पहुंच रही, रास्तें कहीं भी जांच नहीं

- मोर बाजार में मावा की हर दिन गाड़ी आती रही, लेकिन रास्ते में कहीं भी जांच नहीं की जा रही।

- मुरैना से आने वाला मावा नेशनल हाईवे होते हुए निरावली, शनिचरा रोड से ग्वालियर पहुंचता है। इन रास्तों पर चैकपोस्ट नहीं बने है।

- भिंड से आने वाला मावा बड़ागांव, मोहनपुर, महाराजपुरा रोड से आता है। यहां के रास्तों पर भी चैकपोस्ट नहीं है।

- परिवहन का बस सबसे अच्छा माध्यम है। क्योंकि इसमें मावा भेजने वाले का पता करना मुश्किल होता है।

ऐसे बंटा है शहर

- बृजेश शिरोमणि, गोविंद सरगैंया, सतीश शर्मा, सतीश धाकड़ के पास लश्कर, दालबाजार, मोर बाजार सहित महाराज बाड़े का क्षेत्र है। लश्कर क्षेत्र में इन्हें कार्रवाई करनी होती है।

- लोकेंद्र सिंह, राजेश गुप्ता, निरुपमा शर्मा, दिनेश निम के पास उप नगर ग्वालियर व थाटीपुर, मुरार का क्षेत्र है।

- आठ खाद्य निरीक्षक तैनात हैं। फूलबाग की सडक़ से क्षेत्र का विभाजन किया गया है।

जिले में खाद्य सैंपल की स्थिति

वर्ष नमूने फेल

2022 1036 241

2023 1064 212

2024 1004 153

2025 744 58

- होली पर मावे की ज्यादा आवक नहीं रहती है। ऐसी दुकानों पर कार्रवाई कर रहे हैं, जहां से आम लोग सामान खरीदते हैं, जिससे सही सामान की बिक्री हो सके।

लोकेंद्र सिंह, खाद्य निरीक्षक व दल प्रभारी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 11:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / होली पर फिर वही खेल? मिलावट माफिया सक्रिय, मोर बाजार बना ‘मावा कॉरिडोर’

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी का गजब प्रहार : कॉरपोरेट जगत में ‘टाइगर स्टेट’ की ऐतिहासिक दहाड़, कंपनी पंजीयन में देश के बड़े राज्यों को पछाड़ा, 41 फीसदी की ऐतिहासिक ग्रोथ

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में एमपी ने महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए 41 फीसदी की रिकॉर्ड छलांग लगाई
ग्वालियर

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, MP के इस एयरपोर्ट से जुड़ा है मामला

gwalior airport flight services suspended High Court issue notice to Centre mp news
ग्वालियर

132 केवी सब-स्टेशन फूलबाग से जुड़ेंगे दो और फीडर, 1.5 लाख उपभोक्ताओं को राहत

फूलबाग स्थित 132 केवी सब-स्टेशन से दो नए फीडर जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
ग्वालियर

Taekwondo Achiever Day 2026: ग्वालियर में 32 खिलाड़ियों का सम्मान

अकादमी के कोच को भी विशेष सम्मान से नवाजा गया।
ग्वालियर

बस ऑपरेटर: 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी, 3200 बसों के पहिए थमने की आशंका

नए नोटिफिकेशन के खिलाफ बस ऑपरेटरों ने खुला विरोध दर्ज कराया है
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.