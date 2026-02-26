बस ऑपरेटर: 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी, 3200 बसों के पहिए थमने की आशंका

संगठन के पदाधिकारी बलवीर सिंह तोमर के अनुसार, यदि हड़ताल लागू होती है तो ग्वालियर-चंबल संभाग की करीब 1580 बसें और प्रदेशभर में लगभग 3200 बसों के पहिए थम सकते हैं। होली का त्योहार नजदीक होने के कारण यह हड़ताल यात्रियों के लिए गंभीर संकट खड़ा कर सकती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में बस ही एकमात्र सार्वजनिक परिवहन साधन है। ऐसे में त्योहार पर घर पहुंचना न केवल मुश्किल बल्कि महंगा भी हो सकता है।