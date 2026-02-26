Taekwondo Achiever Day 2026: ग्वालियर में 32 खिलाड़ियों का सम्मान

District Taekwondo Association Gwalior के सचिव अजय गुप्ता ने कहा, खिलाड़ियों की निरंतर मेहनत और अनुशासन को सराहने के लिए यह आयोजन किया गया। उनका मानना है कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को खेल के प्रति और अधिक प्रेरित करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में बट्टेश्वर के सरपंच एवं अभिनेता Narayan Singh Bhadoriya उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि शैलू चौहान ने खिलाड़ियों को ब्लैक बेल्ट, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए। अकादमी के कोच को भी विशेष सम्मान से नवाजा गया।