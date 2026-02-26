26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

Taekwondo Achiever Day 2026: ग्वालियर में 32 खिलाड़ियों का सम्मान

ब्लैक बेल्ट से लेकर नेशनल मेडल तक, युवा प्रतिभाओं को मिला मंच

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Feb 26, 2026

अकादमी के कोच को भी विशेष सम्मान से नवाजा गया।

ये खिलाड़ी जिनको किया गया सम्मानित

ग्वालियर. शहर की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से School of Taekwondo Martial Arts Academy द्वारा “Achiever Day” कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में अकादमी के कुल 32 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 16 बालिका और 18 बालक वर्ग के खिलाड़ियों को वर्षभर की उत्कृष्ट उपलब्धियों, ब्लैक बेल्ट परीक्षा उत्तीर्ण करने और राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के आधार पर सम्मान प्रदान किया गया।

मेहनत और अनुशासन का सम्मान

District Taekwondo Association Gwalior के सचिव अजय गुप्ता ने कहा, खिलाड़ियों की निरंतर मेहनत और अनुशासन को सराहने के लिए यह आयोजन किया गया। उनका मानना है कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को खेल के प्रति और अधिक प्रेरित करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में बट्टेश्वर के सरपंच एवं अभिनेता Narayan Singh Bhadoriya उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि शैलू चौहान ने खिलाड़ियों को ब्लैक बेल्ट, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए। अकादमी के कोच को भी विशेष सम्मान से नवाजा गया।

सम्मानित खिलाड़ी

बालिका वर्ग: कृतिका कौरव, स्नेहल बोहरे, दिव्यांशी पाल, हार्दिका शुक्ला, समृद्धि शुक्ला, अनन्या अग्रवाल, आरोही राणा, नक्षत्र रॉय, अनुष्का यादव, दृश्यल बोहरे, नितीक्षा यादव, सार्वि शुक्ला, नैना असनानी, जीगीशा जैन, भूमिका शर्मा, आस्था शर्मा।

बालक वर्ग: भव्य राणा, समर्थ यादव, सार्थक मिश्रा, प्रतुश पाल, आर्यन मुदगल, शुभांश शर्मा, माधव नेभास्कर, उद्भव परते, प्रथमेश सोनटक्के, राघव श्रीवास्तव, दिव्यांश यादव, निर्वेद विटवेकर, समर्थ सक्सेना, जन्मेजय देव दीक्षित, सुमित राठौर, आदित्य शाक्य, आयुष यादव, सत्येंद्र रावत।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 01:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Taekwondo Achiever Day 2026: ग्वालियर में 32 खिलाड़ियों का सम्मान

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, MP के इस एयरपोर्ट से जुड़ा है मामला

gwalior airport flight services suspended High Court issue notice to Centre mp news
ग्वालियर

132 केवी सब-स्टेशन फूलबाग से जुड़ेंगे दो और फीडर, 1.5 लाख उपभोक्ताओं को राहत

फूलबाग स्थित 132 केवी सब-स्टेशन से दो नए फीडर जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
ग्वालियर

बस ऑपरेटर: 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी, 3200 बसों के पहिए थमने की आशंका

नए नोटिफिकेशन के खिलाफ बस ऑपरेटरों ने खुला विरोध दर्ज कराया है
ग्वालियर

बुजुर्ग डॉक्टर से ऑनलाइन ठगी में 2.52 करोड़ रुपए की लूट

शहर में साइबर ठगों ने वायुसेना के रिटायर्ड डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 2 करोड़ 52 लाख रुपए की बड़ी ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया। ठगों ने 89 वर्षीय डॉक्टर को 23 दिन तक मानसिक दबाव में रखकर उनके बैंक खातों से रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा ली।
समाचार

बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही महिला का कार सवार लोगों ने किया अपहरण

dabra
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.