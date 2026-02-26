132 केवी सब-स्टेशन फूलबाग से जुड़ेंगे दो और फीडर, 1.5 लाख उपभोक्ताओं को राहत

ग्वालियर. गर्मी के मौसम में बढ़ती बिजली खपत को देखते हुए बिजली कंपनी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर में निर्बाध पावर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए Phoolbagh Substation स्थित 132 केवी सब-स्टेशन से दो नए फीडर जोड़ने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके बाद यहां से कुल छह फीडर संचालित होंगे, जिससे करीब 1.5 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।