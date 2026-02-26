एमपी का गजब प्रहार : कॉरपोरेट जगत में ‘टाइगर स्टेट’ की ऐतिहासिक दहाड़, कंपनी पंजीयन में देश के बड़े राज्यों को पछाड़ा, 41 फीसदी की ऐतिहासिक ग्रोथ

कॉरपोरेट मंत्रालय (एमसीए) के ताजा आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि 2025 भारत के व्यापारिक इतिहास का सबसे स्वर्णिम वर्ष रहा है। देश में कुल 2.54 लाख नई कंपनियां पंजीकृत हुईं, जो 2024 के मुकाबले 46 फीसदी की विशाल छलांग है। लेकिन असली कहानी मध्य प्रदेश में लिखी जा रही है। करीब 7,000 नई कंपनियों के पंजीयन के साथ एमपी ने वह कर दिखाया जो दिल्ली (3 फीसदी), बेंगलुरु (28 फीसदी) और महाराष्ट्र (32 फीसदी) जैसे धुरंधर भी नहीं कर पाए।

राज्यवार कंपनियों का पंजीकरण