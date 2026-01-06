इंदौर की तरह एमपी के इस शहर में भी ‘जहरीला पानी’, नहा लो तो शरीर से आती है बदबू

MP News: राजधानी के गैस प्रभावित इलाकों में अब दूषित पानी नसों में जहर घोल रहा है। नगर निगम के कुल 85 वार्डों में से करीब 36 वार्डों को आधिकारिक रूप से 'गैस प्रभावित' माना गया है, जिनकी आबादी 7.5 से 8.5 लाख के बीच आंकी गई है। जय प्रकाश नगर, काजी कैंप छोला व कैंची छोला, सिंधी कॉलोनी और डीआईजी बंगला, आरिफ नगर और फिरदौस नगर जैसी 22 मुख्य कॉलोनियां में हालात बदतर हैं। लोगों ने कहा कि पानी इतना गंदा है कि अगर नहा लो तो शरीर में बदबू आने लगती है।