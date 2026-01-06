दूषित पानी से बिगड़े हालात ICMR ने माना एपिडेमिक, डॉक्टर्स के अवकाश कैंसिल

Indore Contaminated Water Case: नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा इंदौर- 1 में उल्टी-दस्त से एक और मौत हो गई। धार से बेटे के यहां भागीरथपुरा आए रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा (69) को उल्टी-दस्त होने पर 1 जनवरी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। जांच में किडनी खराब पाई गई। हालत बिगडऩे पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा पर सांसें टूट गईं। अब मृतकों की संख्या 17 हो गई है। 17 मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अब विभाग ने सभी डॉक्टर्स के अवकाश भी रद्द कर दिए हैं। ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सकें।