6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

इंदौर

दूषित पानी से बिगड़े हालात ICMR ने माना एपिडेमिक, डॉक्टर्स के अवकाश कैंसिल

Indore Contaminated Water Case: दूषित पानी से मौतों के मामले को ICMR ने बताया महामारी, 24 घंटे बाद ही कहा 'प्रकोप'', 17 मौतों के बाद डॉक्टर्स की छुट्टियां कैंसिल...

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Jan 06, 2026

Indore Water Contamination case big Update

Indore Water Contamination case big Update (photo:patrika)

Indore Contaminated Water Case: नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा इंदौर- 1 में उल्टी-दस्त से एक और मौत हो गई। धार से बेटे के यहां भागीरथपुरा आए रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा (69) को उल्टी-दस्त होने पर 1 जनवरी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। जांच में किडनी खराब पाई गई। हालत बिगडऩे पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा पर सांसें टूट गईं। अब मृतकों की संख्या 17 हो गई है। 17 मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अब विभाग ने सभी डॉक्टर्स के अवकाश भी रद्द कर दिए हैं। ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सकें।

6 माह के बेटे की मौत के बाद अब मां साधना की हालत खराब

वहीं, 5 दिन पहले 6 माह के अव्यान साहू की मौत के बाद अब उसकी मां साधना साहू की हालत बिगड़ गई। उल्टी और बुखार होने पर उन्हें संजीवनी क्लीनिक में डॉक्टरों ने दवा दी है। अस्पतालों में 398 मरीज भर्ती हुए। 142 का इलाज चल रहा है।

आइसीएमआर ने माना महामारी, अब आउटब्रेक (प्रकोप)

इस बीच उल्टी-दस्त के अधिक मरीजों के मिलने पर आइसीएमआर ने भागीरथपुरा को एपिडेमिक (महामारी) श्रेणी मान रविवार को काम शुरू किया। मरीजों की संख्या कम हुई तो सोमवार को इसे एपिडेमिक श्रेणी से बाहर आउटब्रेक (प्रकोप) माना। उनका कहना है, यह भागीरथपुरा से बाहर नहीं फैला, इसलिए आउटब्रेक है। हालांकि एक इंटरव्यू में कलेक्टर ने एपिडेमिक माना था, बाद में स्थिति देखते हुए इस श्रेणी में नहीं रखा।

संक्रमण का स्रोत खोज रहे

-वैज्ञानिक उल्टी-दस्त के कारण, रोग के लक्षण, संक्रमण के स्रोत, पीडितों की संख्या की जानकारी ले रहे हैं। फिर विश्लेषण होगा।

- स्वास्थ्य विभाग ओआरएस, दस्त- उल्टी नियंत्रण की दवा, पानी साफ करने के लिए क्लोरीवेट की दवा के साथ घरों में किट बांट रहा है।

- आइसीएमआर के वैज्ञानिकों ने क्षेत्र को 32 श्रेणी में बांटा। मरीजों की संख्या कम या सामान्य होने तक जांच होगी।

- स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 29, 30 और 31 दिसंबर को सबसे अधिक मरीज मिले थे। अब संख्या कम हो रही है।

सांसद लालवानी की कार्यशैली पर सवाल

17 मौतों में घिरे नगर निगम, प्रशासन, मंत्री के बाद अब इंदौरसे सांसद शंकर लालवानी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद सांसद लालवानी ने क्षेत्र में 32 बोरिंगों का भूमिपूजन तो कर दिया, पर बोरिंग (Indore Contaminated Water Case) से घरों तक साफ पानी पहुंचेगा? जवाब किसी के पास नहीं है।

आज पटवारी-उमंग पीड़ितों से मिलेंगे

जीतू ने कहा, भागीरथपुरा की घटना (Indore Contaminated Water Case) से हर नागरिक शर्मसार और चिंतित है। यह विषय राजनीति का नहीं, संवेदना व मानवीय सरोकार का है। 4 दिन में मैंने 3 बार कलेक्टर से बात की। हम पीडि़तों का दर्द साझा करना चाहते हैं। शासनप्रशासन बाधा नहीं डाल सकता।

भागीरथपुरा में स्थिति नियंत्रण में

भागीरथपुरा की स्थिति (Indore Contaminated Water Case) नियंत्रण में है। हमने इसे एपिडेमिक घोषित नहीं किया है। प्रशासन नजर बनाए हुए है।

-शिवम वर्मा, कलेक्टर इंदौर

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: एमपी में बेघर हो सकते हैं 1.30 लाख लोग, होगा बुलडोजर एक्शन
भोपाल
Bulldozer action

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 09:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / दूषित पानी से बिगड़े हालात ICMR ने माना एपिडेमिक, डॉक्टर्स के अवकाश कैंसिल

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में 3 डिग्री लुढ़का पारा, दिन में शीतलहर, 40 उड़ानें प्रभावित, दिल्ली-मुंबई 3 घंटे लेट

Indore Weather Update
इंदौर

Indore Water Crisis: इंदौर में दूषित पानी से 17वीं मौत, 69 वर्षीय बुजुर्ग की किडनी फेल

Indore Contaminated Water Case
राष्ट्रीय

11 जनवरी को इंदौर आ सकते हैं राहुल गांधी, जहरीले पानी से 17 मौतों को बड़ा मुद्दा बना रही कांग्रेस

Rahul Gandhi may come to Indore for the Congress movement on January 11
इंदौर

‘मंत्री कैलाश विजयवर्गीय’ से पंगा लेना पड़ा भारी, SDM को किया सस्पेंड

minster kailash vijayvargiya
इंदौर

इंदौर में शीतलहर, नया सिस्टम एक्टिव अगले तीन दिन दांत किटकटाने वाली ठंड, आने-जाने वाली उड़ानें हुई लेट

MP weather record breaking winter
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.