प्रदेश में सबसे महंगी नसबंदी, फिर भी कुत्तों का आतंक, ग्वालियर में 1170 रु. प्रति डॉग खर्च, 174 लोग शिकार

आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) अभियान की हकीकत चौंकाने वाली है। प्रदेश में कुत्तों की सबसे महंगी नसबंदी ग्वालियर में हो रही है, प्रति कुत्ता 1170 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद शहर में कुत्तों का आतंक कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। तुलना करें तो भोपाल में यही खर्च करीब 1000 रुपए और जबलपुर में 968 रुपए है। सवाल यह है कि जब ग्वालियर में सबसे ज्यादा रकम खर्च हो रही है तो नतीजे सबसे कमजोर क्यों हैं। ग्वालियर नगर निगम में बढ़ती कुत्तों की संख्या का कहीं न कहीं फेल होने का मुख्य कारण जिन अफसरों को एबीसी सेंटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है वह उनका सही ढंग से पालन नहीं कर पा रहे है। इसका कारण उन पर एक की जगह 3-4 पद होना और उसे भी सही नहीं संभाल पा रहे है फिर भी उन्हें नोडल व सहायक नोडल की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बिना पर्याप्त समय और विशेषज्ञता के यह अभियान सफल हो सकता है, जिम्मेदारों पर ही काम का बोझ ज्यादा हो, तो अभियान की रफ्तार और मॉनिटरिंग प्रभावित होना तय है।