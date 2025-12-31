कोहरे पर धूप की जीत, 6.4 डिग्री उछला पारा: कोल्ड डे से मिली राहत, शाम ढलते ही लौटी सर्द हवा

शहर में को मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आया। सुबह तक घने कोहरे की चादर में लिपटे शहर को जैसे ही 10:30 बजे के बाद धूप मिली, ठंड से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। कोहरे के जल्दी छंटने का असर दिन के तापमान पर साफ दिखा और अधिकतम तापमान में एकाएक 6.4 डिग्री सेल्सियस का उछाल आ गया। इससे सीवियर कोल्ड डे जैसी स्थिति से राहत मिली। दोपहर में निकली चमकदार धूप ने सर्दी की धार कुंद कर दी। बाजारों, दफ्तरों और खुले स्थानों पर लोग धूप का आनंद लेते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। वहीं रात का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 0.9 डिग्री कम दर्ज हुआ।