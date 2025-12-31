31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

कोहरे पर धूप की जीत, 6.4 डिग्री उछला पारा: कोल्ड डे से मिली राहत, शाम ढलते ही लौटी सर्द हवा

शहर में को मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आया। सुबह तक घने कोहरे की चादर में लिपटे शहर को जैसे ही 10:30 बजे के बाद धूप मिली, ठंड से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Dec 31, 2025

शहर में को मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आया। सुबह तक घने कोहरे की चादर में लिपटे शहर को जैसे ही 10:30 बजे के बाद धूप मिली, ठंड से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली।

शहर में को मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आया। सुबह तक घने कोहरे की चादर में लिपटे शहर को जैसे ही 10:30 बजे के बाद धूप मिली, ठंड से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली।

शहर में को मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आया। सुबह तक घने कोहरे की चादर में लिपटे शहर को जैसे ही 10:30 बजे के बाद धूप मिली, ठंड से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। कोहरे के जल्दी छंटने का असर दिन के तापमान पर साफ दिखा और अधिकतम तापमान में एकाएक 6.4 डिग्री सेल्सियस का उछाल आ गया। इससे सीवियर कोल्ड डे जैसी स्थिति से राहत मिली। दोपहर में निकली चमकदार धूप ने सर्दी की धार कुंद कर दी। बाजारों, दफ्तरों और खुले स्थानों पर लोग धूप का आनंद लेते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। वहीं रात का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 0.9 डिग्री कम दर्ज हुआ।

हालांकि, सूरज ढलते ही सर्द हवा ने फिर से तेवर दिखाने शुरू कर दिए। शाम के बाद उत्तरी हवाओं के चलते ठंड में बढ़ोतरी महसूस की गई। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2 जनवरी कड़ाके की सर्दी रह सकती है। सुबह के समय घना कोहरा एक बार फिर परेशानी बढ़ा सकता है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने कोल्ड डे को लेकर अलर्ट भी जारी किया है।

पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 2 जनवरी को दो पश्चिमी विक्षोभ एक साथ प्रभावी होंगे, जिसके चलते बर्फीली उत्तरी हवाओं की रफ्तार थमने की संभावना है। इसका असर ग्वालियर-चंबल अंचल में भी दिखेगा और तीखी सर्द हवा से कुछ राहत मिल सकती है।

आगे क्या रहेगा मौसम का हाल

-2 और 3 जनवरी को उत्तरी हवाओं के कारण कंपकंपाने वाली सर्दी बनी रहेगी।

-सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छा सकता है, जिससे धूप देर से, करीब 9 बजे के बाद निकलने की संभावना है।

-पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश के आसार नहीं हैं, लेकिन बादल और कोहरे की मौजूदगी बनी रह सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 11:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / कोहरे पर धूप की जीत, 6.4 डिग्री उछला पारा: कोल्ड डे से मिली राहत, शाम ढलते ही लौटी सर्द हवा

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार पर छापामार कार्रवाई, 40 घरेलू सिलेंडर जब्त, दो दुकानें सील

खाद्य विभाग की टीम ने हजीरा, चार शहर का नाका और रसूलाबाद क्षेत्र में छापेमारी कर घरेलू गैस के 40 सिलेंडर जब्त किए, जबकि दो दुकानों को सील कर दिया गया।
ग्वालियर

काम हुआ शुरू , अभी तक शव फ्रीजर में रखे जाते है

ग्वालियर

परिषद ने गोदाम, वेयरहाउस, दुकानों, शोरूम, पेट्रोल पंप और सर्विस सेक्टर से जुड़ी दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी।

nagar nigam parisad
समाचार

एक्सपायरी सोस की बोतल नष्ट कराई , बार-बार उपयोग किए गए तेल को नष्ट कराया

खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने देर शाम ग्वालियर व्यापार मेले में सैंपलिंग की कार्रवाई की।
ग्वालियर

कोहरे ने छीनी धूप, बर्फीली हवा ने बढ़ाई कंपकंपी—शहर में में सूरज का ‘हाफ डे’

सीजन का दूसरा सीवियर कोल्ड डे, प्रदेश में ग्वालियर व दतिया का दिन सबसे ज्यादा ठंडा रहा
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.