अब ‘जमीनों’ का भी होगा आधार नंबर, इसी से मिलेगी ‘किसान पेंशन’

MP News: खेती-किसानी के सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जैसे हर नागरिक की पहचान आधार से होती है, वैसे ही अब किसानों की जमीनों को आधार से जोड़ा जा रहा है। इससे जमीनों का भी आधार नंबर होगा। सरकार द्वारा शुरू की जा रही फार्मर रजिस्ट्री के तहत किसान और उसकी जमीन, दोनों को एक ही पहचान से जोड़ा जाएगा। इस व्यवस्था में चाहे किसान की जमीन चार अलग-अलग जगहों पर हो, लेकिन फार्मर आइडी डालते ही उसकी पूरी जमीन एक जगह दिखाई देगी। किस सर्वे नंबर पर कितनी जमीन है, कितना रकबा है, यह सारी जानकारी सिस्टम में अपने आप सामने आ जाएगी।