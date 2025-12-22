करणी सेना ने राजनीतिक दल बनाने का ऐलान कर खत्म किया आंदोलन, प्रमुख बोले- ‘सड़क नहीं अब सदन में बात होगी’

इसके अलावा करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि, आज से चार पांच महीने पहले हमारे बच्चों पर बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ। इसे लेकर आज हम इक्ट्ठा हैं। हमारी 21 सूत्रीय मांगे हैं। अधिकारियों को हटाने की मांग थी, जिन्हें अभी लाइन अटैच किया गया है। जो बहुत पहले करना चाहिए। उनपर मजिस्ट्रेट जांच बिठाई गई है, लेकिन समय नहीं बताया गया। हमने भी कहा कि, पूरा समय लीजिए, लेकिन वो गलत हैं तो दंडित करना और हटाना सरकार का काम है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि, भोपाल हम घेर चुके हैं, अब दिल्ली घेरने की तैयारी है।