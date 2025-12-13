सरकार ने दी मंजूरी… 35 करोड़ में बनेगी मॉडर्न सड़क, शहर को फोरलेन से जोड़ेगी

पौने चार किमी में बनने वाली मॉडर्न रोडको महानगरों की सड़‌कों की तरह सुंदर बनाया जाएगा। इसके लिए नपा द्वारा परशुराम चौक से लेकर हरदाखुर्द फोरलेन तक सात जगहों पर फव्वारे वाले चौक बनाए जाएंगे। जिनके चारों तरफ हरियाली के लिए पौधे लगे रहेंगे और बीच में फव्वारा चलता रहेगा, ताकि सड़‌क की सुंदरता से लोग आकर्षित हो सके। शहर में अभी तक एक भी सड़‌क ऐसी नहीं बनी है। इसके लिए नपा ने वाहन चालकों से लेकर पैदल चलने वाले लोगों के लिए इस सड़क पर सुविधाएं करने की योजना बनाई है। (MP News)