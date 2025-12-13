13 दिसंबर 2025,

शनिवार

हरदा

सरकार ने दी मंजूरी… 35 करोड़ में बनेगी मॉडर्न सड़क, शहर को फोरलेन से जोड़ेगी

MP News: वाहन चालकों को आने-जाने के लिए डिवाइडर वाली सड़क बनाई जाएगी। करोड़ों की लागत से मॉडर्न रोड का निर्माण नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 35 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए है।

हरदा

image

Akash Dewani

Dec 13, 2025

modern road construction 35 crore approved harda mp news

35 crore approved for modern road construction in harda (फोटो- Patrika.com)

Modern Road Construction: इंदौर, भोपाल की तर्ज पर हरदा शहर में भी केंद्रीय सहायता विशेष योजना अंतर्गत करोड़ों की लागत से उत्कृष्ट मॉडर्न रोड का निर्माण नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। इसमें जहां वाहन चालकों को आने-जाने के लिए डिवाइडर वाली सड़क बनाई जाएगी।

वहीं, पैदल रहने वाले लोगों के लिए भी सड़क के दोनों ओर फुटपाथ बनाया जाएगा। साथ ही सड़क के सौदर्याकरण के लिए सात चौराहे बनेंगे सरकार से इस मॉडर्न रोड को बनाने की मंजूरी मिल गई है। आने वाले दिनों में जल्द ही इसका काम शुरू होगा। (MP News)

नपा ने निर्माण के लिए किया सड़क का सर्वे

जानकारी के अनुसार प्रताप टॉकीज के पास स्थित परशुराम चौक से लेकर हरदाखुर्द फोरलेन मार्ग 3.75 किमी में लगभग 35 करोड़ की लागत से उत्कृष्ट टू लेन रोड का निर्माण होगा। यह सड़क आवागमन के लिए सबसे बेहतर व्यवस्थित सड़क रहेगी। सड़क के बीच में डिवाइडर बनेगा। जिसके अंदर लाइटिंग और हरियाली के लिए पौधे लगाए जाएंगे, ताकि सड़क की सुंदरता भी बनी रहे।

नपा द्वारा सड़क का बनाया गया नक्शा शासन से पास होने के साथ ही तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है। आने वाले दिनों में नपा द्वारा इसकी टेंडर प्रक्रिया कर निर्माण एजेंसी को ठेका देगी। जिसके बाद सड़क के काम की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल नपा ने परशुराम चौक से लेकर फोरलेन तक सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया है।

फोरलेन तक लोग सुरक्षित घूम सकेंगे

वर्तमान में लोग खाना खाने के बाद सांई मंदिर तक टहलने के लिए जाते है। लेकिन सड़क किनारे पर पैदल चलने के लिए अलग से कोई फुटपाथ नहीं है। ऐसी स्थिति में राहगीरों को वाहन से टकराने का अंदेशा बना रहता है। इसे देखते हुए नपा ने उत्कृष्ट रोड के दोनों हिस्सों में पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ भी बनाया जाएगा। इससे लोग सुरक्षित रूप से फोरलेन तक पैदल घूम सकेंगे। आने वाले नए साल में इस सड़क की सूरत बदलने वाली है।

सात जगहों पर बनेंगे फव्वारे वाले चौक

पौने चार किमी में बनने वाली मॉडर्न रोडको महानगरों की सड़‌कों की तरह सुंदर बनाया जाएगा। इसके लिए नपा द्वारा परशुराम चौक से लेकर हरदाखुर्द फोरलेन तक सात जगहों पर फव्वारे वाले चौक बनाए जाएंगे। जिनके चारों तरफ हरियाली के लिए पौधे लगे रहेंगे और बीच में फव्वारा चलता रहेगा, ताकि सड़‌क की सुंदरता से लोग आकर्षित हो सके। शहर में अभी तक एक भी सड़‌क ऐसी नहीं बनी है। इसके लिए नपा ने वाहन चालकों से लेकर पैदल चलने वाले लोगों के लिए इस सड़क पर सुविधाएं करने की योजना बनाई है। (MP News)

सरकार से सड़क का नक्शा पास, मिली स्वीकृति - उपयंत्री

हरदा शहर के परशुराम चौक से लेकर हरदाखुर्द फोरलेन तक 35 करोड़ की लागत से 3.75 किमी में मॉडर्न रोड बनाई जाएगी। सरकार से सड़क का नक्शा पास होने के साथ ही तकनीकी स्वीकृति भी मिल गई है। आने वाले दिनों में टेंडर प्ररि या कर निर्माण एजेंसी तय कर दी जाएगी। जिसके बाद नए साल में सड़क का काम शुरू हो जाएगा। - एसके बोहरे, उपयंत्री, नगर पालिका, हरदा

13 Dec 2025 11:10 am

