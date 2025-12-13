MP में खुलेंगे ‘Gen-Z’ पोस्ट ऑफिस, कैफे से लेकर Wifi तक की मिलेगी सुविधा

n-Z' post offices developing in mp (फोटो- PIB India twitter)
Gen-Z post offices: तेजी से डिजिटल हो रही दुनिया में अब पोस्ट ऑफिस भी नए रूप में नजर आएंगे। डाक विभाग (Postal Department) देशभर के प्रमुख शैक्षणिक परिसरों में जेन-जी पोस्ट ऑफिस विकसित कर रहा है, जहां छात्रों को पारंपरिक डाकघर नहीं बल्कि एक मॉडर्न, स्मार्ट और यूथ फ्रेंडली स्पेस मिलेगा। ग्वालियर दुर्ग स्थित सिंधिया स्कूल फोर्ट और आइआइएम इंदौर में ऐसे हाई-टेक पोस्ट ऑफिस अगले महीने तक तैयार हो जाएंगे।
ग्वालियर डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक ए. के. सिंह ने बताया कि यह पहल युवाओं को पोस्टल सेवाओं से जोड़ने और उन्हें डिजिटल साक्षरता से मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इन पोस्ट ऑफिसों में छात्र वॉलेंटियर के रूप में काम करेंगे, जिनके लिए प्रोत्साहन राशि भी तय की जाएगी। (MP News)
जेन-जी पोस्ट ऑफिस को आधुनिक तकनीक और आकर्षक डिजाइन के साथ नया रूप दिया जा रहा है। यहां छात्रों को मिलेंगी- डिजिटल पेमेंट (क्यूआर कोड) वाई-फाई और कैफेटेरिया, आरामदायक बैठने की जगह, मिनी लाइब्रेरी. सेल्फ-सर्विस किओस्क, पार्सल पैकेजिंग और फिलेटली डाक जीवन बीमा संबंधी सुविधाएं। ये पोस्ट ऑफिस सिर्फ सेवा केंद्र नहीं बल्कि ऐसा स्पेस होंगे, जहां बैठकर पढ़ सकेंगे, काम कर सकेंगे और डाक सेवाओं को करीब से समझ सकेंगे।
जेन-जी पोस्ट ऑफिस आंध्रप्रदेश की आंध्रा यूनिवर्सिटी और वीआइटी आंध प्रदेश से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी, आइआइटी मुंबई. जाधवपुर यूनिवर्सिटी, आइआइएम लखनऊ, आइआइटी भिलाई, एमजी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, सिंधिया स्कूल-देश के कई संस्थानों में विकसित किए जा रहे हैं। (MP News)
