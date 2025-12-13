MP में खुलेंगे ‘Gen-Z’ पोस्ट ऑफिस, कैफे से लेकर Wifi तक की मिलेगी सुविधा

Gen-Z post offices: तेजी से डिजिटल हो रही दुनिया में अब पोस्ट ऑफिस भी नए रूप में नजर आएंगे। डाक विभाग (Postal Department) देशभर के प्रमुख शैक्षणिक परिसरों में जेन-जी पोस्ट ऑफिस विकसित कर रहा है, जहां छात्रों को पारंपरिक डाकघर नहीं बल्कि एक मॉडर्न, स्मार्ट और यूथ फ्रेंडली स्पेस मिलेगा। ग्वालियर दुर्ग स्थित सिंधिया स्कूल फोर्ट और आइआइएम इंदौर में ऐसे हाई-टेक पोस्ट ऑफिस अगले महीने तक तैयार हो जाएंगे।