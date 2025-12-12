12 गुना तक उत्पादन बढ़ा सकती है ये तकनीक, किसानों के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट

Jyotiraditya Scindia - मध्यप्रदेश में अत्याधुनिक तकनीक ने कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है। यहां के ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि कॉलेज में एरोपोनिक्स पद्धति से आलू के बीज तैयार किए जा रहे हैं। यह बीज पूरी तरह से वायरस-फ्री होते हैं। खास बात यह है कि एरोपोनिक्स तकनीक में पौधों के लिए मिट्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती। जड़ें हवा में रहती हैं। इन बीजों से तैयार पौधों में पांच दर्जन आलू उग सकते हैं जबकि सामान्य पौधों में महज 5-6 आलू ही होते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक एरोपोनिक तकनीक किसानों की आमदनी में दस से बारह गुना तक बढ़ोतरी करा सकती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया Jyotiraditya Scindia ने कृषि कॉलेज जाकर तकनीक का जायजा लिया। उन्होंने आलू उत्पादन की इस तकनीक पर ट्वीट भी किया।