87,815 बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट लंबित

ग्वालियर. जिले में बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट की रफ्तार काफी धीमी है। आधार नियमों के अनुसार बच्चों का बायोमेट्रिक डेटा दो बार—5 वर्ष और 15 वर्ष की उम्र पर—अपडेट कराना अनिवार्य है। इसके बावजूद ग्वालियर में 87,815 बच्चों का अपडेट अभी तक लंबित हैं। 18 अगस्त 2025 से अब तक जिले के पांचों ब्लॉकों में 305 कैंप लगाए जा चुके हैं। इसके बावजूद केवल 10,562 बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट पूरा हो सका है। इनमें से 10,239 बच्चों का डेटा तैयार किया जा चुका है। शहर के डाकघरों में स्थापित आधार केंन्द्रों पर भी बड़ी संख्या में बच्चे अपडेशन के लिए पहुंच रहे हैं।

आधार अपडेट नहीं होने पर बच्चों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में समस्या आ सकती है। नीट, जेईई, सीयूईटी जैसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के आवेदन, छात्रवृत्ति, आधार को विभिन्न सेवाओं से लिंक कराने जैसी प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। ई-गवर्नेस के आशीष जैन के अनुसार 5 व 15 वर्ष की उम्र पूरी होने पर अपडेट अनिवार्य है। स्कूलों में कैंप लगाए जा रहे हैं और यह पूरी प्रक्रिया नि:शुल्क है।