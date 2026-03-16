संकरी गलियों से हटेगा अतिक्रमण : निगम ने शुरू किया सर्वे, एक माह में बनेगा जोनल प्लान

शहर की संकरी गलियों में फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। निगम द्वारा पहले इन गलियों का सर्वे कराया जा रहा है, जिसके आधार पर एक जोनल प्लान तैयार किया जाएगा। अभी पुलिस ने 35 संवेदनशील इलाके की लिस्ट निगम को दी है। सर्वे पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाएगी और इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। जानकारी के अनुसार नगर निगम ने शहर के सभी 25 जोनों में सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है और अगले एक माह में सर्वे पूरा कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।