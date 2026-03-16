रील देखते में छीना मोबाइल, हैवान बना दोस्त सिर में दनादन डंडे मारकर हत्या

पुलिस का कहना है ऋषिकेश और दीपक रविवार शाम को मोहना पहुंचे। बाइपास पर दोनों शराब पार्टी की यहां ढाबे पर खाना खाया। फिर दीपक शाक्य मोबाइल लेकर बैठकर रील देखने लगा। ऋषिकेश ने उसके हाथ से फोन छीनकर जेब में डाल लिया। दीपक को दोस्त की हरकत अखर गई। दोनों सुरुर में थे मोबाइल वापस देने को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। दीपक ने आवेश में आकर सडक़ किनारे पड़ा डंडा उठाकर ऋषिकेश के सिर पर दनादन 12-13 वार कर दिए। सनसनीखेज वारदात से बाइपास पर दहशत हो गई। सिर में डंडे के दनादन वार ऋषिकेश नहीं झेल पाया उसकी वहीं मौत हो गई। मोहना थाना टीआइ रशीद खान का कहना है ऋषिकेश की हत्या कर दीपक नंगे पैर जंगल में घुस गया। उसकी तलाश में टीम लगी हैं।