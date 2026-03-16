16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

रील देखते में छीना मोबाइल, हैवान बना दोस्त सिर में दनादन डंडे मारकर हत्या

मोबाइल की लत अब हैवान बना रही है। फोन पर रील देखने के एडिक्शन में सनकी ने जिगरी दोस्त की हत्या कर दी। मरने वाले का कुसूर सिर्फ यह था कि उसने दोस्त के हाथ से फोन छीन लिया था। दोस्त की इस शरारत से सनकी बौखला गया उसने डंडा उठाकर दोस्त के सिर पर [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Punit Shrivastava

Mar 16, 2026

मोबाइल की लत अब हैवान बना रही है। फोन पर रील देखने के एडिक्शन में सनकी ने जिगरी दोस्त की हत्या कर दी। मरने वाले का कुसूर सिर्फ यह था कि उसने दोस्त के हाथ से फोन छीन लिया था। दोस्त की इस शरारत से सनकी बौखला गया उसने डंडा उठाकर दोस्त के सिर पर तब तक डंडे मारे जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। कत्ल कर हत्यारा नंगे पैरों जंगल में घुस गया।

ऋषिकेश सिकरवार (36) निवासी न्यू आमपुरा मुरैना की दोस्त दीपक शाक्य ने डंडे से सिर फोडक़र हत्या कर दी। वारदात रविवार शाम को मोहना बाइपास की है। पुलिस का कहना है कि ऋषिकेश और दीपक दोनों एक ही बस्ती के रहने वाले और जिगरी दोस्त रहे हैं। दोनों ढाबे पर काम करने के का प्लान बनाकर रविवार को घर से निकले थे। ट्रेन से दोनों ग्वालियर पहुंचे फिर बस से मोहना आए थे।

मोबाइल छीना हैवान बन गया दोस्त

पुलिस का कहना है ऋषिकेश और दीपक रविवार शाम को मोहना पहुंचे। बाइपास पर दोनों शराब पार्टी की यहां ढाबे पर खाना खाया। फिर दीपक शाक्य मोबाइल लेकर बैठकर रील देखने लगा। ऋषिकेश ने उसके हाथ से फोन छीनकर जेब में डाल लिया। दीपक को दोस्त की हरकत अखर गई। दोनों सुरुर में थे मोबाइल वापस देने को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। दीपक ने आवेश में आकर सडक़ किनारे पड़ा डंडा उठाकर ऋषिकेश के सिर पर दनादन 12-13 वार कर दिए। सनसनीखेज वारदात से बाइपास पर दहशत हो गई। सिर में डंडे के दनादन वार ऋषिकेश नहीं झेल पाया उसकी वहीं मौत हो गई। मोहना थाना टीआइ रशीद खान का कहना है ऋषिकेश की हत्या कर दीपक नंगे पैर जंगल में घुस गया। उसकी तलाश में टीम लगी हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Mar 2026 12:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / रील देखते में छीना मोबाइल, हैवान बना दोस्त सिर में दनादन डंडे मारकर हत्या

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अवैध कॉलोनियों का खुला खेल: 45 दिन में 28 कार्रवाई, भवन अधिकारी किसी भी बिल्डर पर नहीं करा पाए एफआइआर

nagar nigam gwalior
ग्वालियर

साडा की लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग सख्त, 13 लाख लौटाने के आदेश

- डुप्लेक्स के लिए जमा राशि के बाद भी न रजिस्ट्री हुई न कब्जा, 6% ब्याज व मुआवजा देने के निर्देश
समाचार

‘Life Certificate’ के झांसे में आया रिटायर्ड कर्मचारी, खाते से उड़े 95 हजार रुपए

Cyber crime
ग्वालियर

निरीक्षण में खुली बीएड कॉलेजों की पोल, कहीं अधूरा भवन, कहीं स्टाफ कम-प्रयोगशाला गायब

निरीक्षण में बीएड कॉलेजों की खुली पोल, कहीं अधूरा भवन, कहीं स्टाफ कम-प्रयोगशाला गायब
ग्वालियर

एमपी में ‘1938’ अवैध कॉलोनियां चिन्हित, ‘145’ की रजिस्ट्री पर लगी रोक

Illegal Colonies
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.