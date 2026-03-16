रेलवे का बड़ा कदम: हाइटेक होगी ‘बुंदेलखंड एक्सप्रेस’, मिलेंगी फ्लाइट जैसी कई सुविधाएं

Bundelkhand Express: यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखते हुए रेलवे बुंदेलखंड एक्सप्रेस को नए स्वरूप में तैयार कर रहा है। ट्रेन के कोचों को हाईटेक और अधिक सुविधाजनक बनाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर सफर का अनुभव मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत कोचों में कोच इंडिकेशन बोर्ड, ट्रेन टाइम टेबल बोर्ड, वेलकम स्टीकर और इमरजेंसी विंडो इंडिकेशन जैसी सुविधाएं लगाई जा रही हैं।