निरीक्षण में खुली बीएड कॉलेजों की पोल, कहीं अधूरा भवन, कहीं स्टाफ कम-प्रयोगशाला गायब

निरीक्षण की प्रक्रिया और टीम

शनिवार सुबह करीब 8 बजे सभी 11 दल जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर से रवाना हुए। इन दलों में विश्वविद्यालय के डीन, शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य और वरिष्ठ शिक्षक शामिल थे। टीमों ने जिन ङ्क्षबदुओं पर बारीकी से जांच की उनमें भवन की स्थिति और निर्माण की प्रगति,शिक्षकीय एवं गैर-शिक्षकीय स्टाफ की उपलब्धता, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और अन्य आवश्यक संसाधन, दस्तावेजों की सत्यता शामिल है। जियो टैङ्क्षगग के माध्यम से कॉलेजों के फोटो और वीडियो भी लिए गए, ताकि रिपोर्ट में कोई विवाद न रहे। निरीक्षण गोपनीय रखा गया और कॉलेजों को पहले से कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे वास्तविक तस्वीर सामने आई।

रिपोर्ट और आगे की प्रक्रिया

डीसीडीसी प्रो. शांति देव सिसौदिया के अनुसार सभी दल संभवत: सोमवार तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंप देंगे। इन रिपोर्टों के आधार पर 18 मार्च को स्थायी समिति की बैठक होगी। समिति की अनुशंसा के बाद प्रस्ताव कार्यपरिषद के समक्ष रखा जाएगा, जहां संबंधित कॉलेजों की संबद्धता जारी रखने या निरस्त करने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा।