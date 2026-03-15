‘Life Certificate’ के झांसे में आया रिटायर्ड कर्मचारी, खाते से उड़े 95 हजार रुपए

Cyber crime: साइबर ठगों ने लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर एक 84 वर्षीय रिटायर्ड कर्मचारी को ठगी का शिकार बना लिया। ठगों ने फेसबुक पर आए एक विज्ञापन के जरिए उनसे एपीके फाइल डाउनलोड करवाई और इसी के माध्यम से उनके मोबाइल तक पहुंच बना ली। इसके बाद उनके बैंक खाते से 95 हजार रुपए निकाल लिए गए। मामले में ई-जीरो एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए ग्वालियर पुलिस को सौंप दिया गया है। घासमंडी, मद्दी का बाजार निवासी उसाद्दीन मोहम्मद ने पुलिस को बताया कि वह शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हैं।