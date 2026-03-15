घबराएं नहीं…इस दिन से शुरु हो जाएगी सिलेंडर की बुकिंग !

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निरीक्षकों ने शनिवार को गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया। कतार में खड़े उपभोक्ताओं की समस्या सुनी। किसी ने सिलेंडर नहीं आने व किसी ने नंबर नहीं लगने की शिकायत की। एजेंसियों का स्टॉक देखा। एजेंसियों के पास जो बुकिंग थी, उसके अनुसार एजेंसी पर स्टॉक मिला। आपूर्ति के लिए गाड़ियां भी रवाना कराई गई। इसके अलावा एजेंसी पर रखे गए रजिस्टर की भी जांच की। कितने उपभोक्ता एजेंसी पर आए और उनके नंबर लगे या नहीं। कालाबाजारी को देखते हुए निरीक्षण किए गए। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग अगले पांच से सात दिन में शुरु हो जाएगी। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह कमर्शियल सिलेंडर का भी संकट खत्म हो सकता है।