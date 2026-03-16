रमजान में बढ़ी खजूर की डिमांड, दो हजार रुपए किलो तक बिक रहा, 55 टन तक खपत

ग्वालियर. माहे रमजान में शहर के बाजारों में खजूर की जबरदस्त मांग है। रोजा इफ्तार की परंपरा के कारण इस सीजन में खजूर की खपत कई गुना बढ़ जाती है। व्यापारियों का अनुमान है कि रमजान में शहर में करीब 50-55 टन खजूर की खपत हो सकती है। खजूर की विभिन्न किस्में आकर्षक पैङ्क्षकग में उपलब्ध हैं।

इफ्तार दावतों में अब खजूर दस्तरखान का प्रमुख हिस्सा बन चुका है। इस्लामिक परंपरा के अनुसार पैगंबर हजरत मोहम्मद खजूर से रोजा इफ्तार किया करते थे। इसी कारण रमजान में खजूर से रोजा खोलना सुन्नत माना जाता है। जानकारों का कहना है कि पूरे दिन रोजा रखने के बाद शरीर को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खजूर में प्राकृतिक शर्करा, फाइबर और आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं।