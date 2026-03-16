7 हजार की ‘कोयला भट्टी’ के लिए वेटिंग, होटल वालों ने बंद किया डिस्काउंट

एक ओर पाइप लाइन से गैस (पीएनजी) लेने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर रखने, लेने और फिर से भरवाने पर रोक लगा दी गई है, वहीं शहर में अभी भी ऐसे उपभोक्ता हैं, जो पीएनजी के साथ-साथ एलपीजी गैस सिलेंडर भी उपयोग कर रहे हैं। अवंतिका गैस लिमिटेड के ऑफिस इंचार्ज अंकिश गर्ग ने बताया कि पीएनजी के 60 हजार से अधिक कनेक्शन हैं और करीब 30 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के पास एलपीजी सिलेंडर के कनेक्शन भी हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही पीएनजी कनेक्शन के लिए लगातार नए आवेदन आ रहे हैं। हर दिन ऐसे नए आवेदनों की संख्या करीब 30 हो चुकी है।