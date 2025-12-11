11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

ऑनलाइन गेमिंग बिगाड़ रहा बचपन… बच्चों में बढ़ी हिंसा, सनक व हाई बीपी

मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती दीवानगी बच्चों का बचपन निगल रही है। छोटी उम्र में सोशल मीडिया और गेम्स का नशा उन्हें मानसिक तौर पर जल्दी बड़ा बना रहा

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

Dec 11, 2025

ग्वालियर. मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती दीवानगी बच्चों का बचपन निगल रही है। छोटी उम्र में सोशल मीडिया और गेम्स का नशा उन्हें मानसिक तौर पर जल्दी बड़ा बना रहा है। मनोरोग विशेषज्ञ इसे बेहद खतरनाक मानते हैं। उनके मुताबिक, मोबाइल की लत बच्चों में सहनशक्ति कम कर रही है—गेम रोकने पर वे चिड़चिड़ाते, खीझते और कई बार आक्रामक भी हो जाते हैं। ऐसे में कुछ बच्चे हाई बीपी का शिकार भी हो रहे हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि वे डिजिटल एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। कई माता-पिता ने इस लत को बीमारी समझकर बच्चों का उपचार भी करवाया है।

डोपामिन एडिक्शन डॉक्टर दे रहे चेतावनी

मनोरोग विशेषज्ञों का कहना है कि 10 से 15 वर्ष के बच्चे मोबाइल के सबसे बड़े एडिक्ट बन रहे हैं। इससे उनमें भूख और नींद की कमी, याददाश्त कमजोर होना और व्यवहार में चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।

घर-घर की कहानी-मोबाइल की गिरफ्त में होते जा रहे बच्चे

पढ़ाई के बहाने शुरू हुई लत, बाद में बनी आदत : शिक्षक प्रकाश शर्मा बताते हैं कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के चलते बच्चों को स्मार्टफोन दिया गया। इसके बाद मोबाइल उनकी दिनचर्या में इस कदर शामिल हो गया कि अब वे किताबें-कॉपी से दूर होते जा रहे हैं। बच्चे थोड़ा लिखने पर भी ऊब जाते हैं और टोकने पर चिड़चिड़ाते हैं। पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है।

ज्योति निवासी रामदास घाटी, बताती हैं कि उनकी बेटी आराध्या कोरोना काल में मोबाइल गेम्स की आदी हो गई। हालात यह हैं कि मोबाइल हाथ में हो तो उसे खाने, नहाने या ब्रश करने की भी सुध नहीं रहती। रोका जाए तो खीझने लगती है।

बहोड़ापुर निवासी सुरेंद्र राजौरिया कहते हैं—घर में नाती-पोते हैं, और तीनों की पहली मांग हमेशा मोबाइल ही होती है। बाहर खेलने-घुमाने ले जाएं तो कुछ देर में ऊब जाते हैं। खाने की थाली के पास भी फोन ही रहता है। फोन हटाया तो खाना ही छोड़ देते हैं। यह समस्या अब हर घर की कहानी बन चुकी है।

एक्सपर्ट व्यू…

दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल बिल्कुल न दें, स्क्रीन टाइम तय करें

मोबाइल एडिक्शन के कई मामले इलाज के लिए आ रहे हैं। माता-पिता अक्सर शुरुआत में इसे समस्या नहीं मानते, लेकिन हालात बिगडऩे पर डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं। ये एक तरह का डोपामिन एडिक्शन भी है। डॉ. अग्रवाल की सलाह है कि दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल बिल्कुल न दें, बड़ी उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम तय करें, खाने के दौरान मोबाइल पूरी तरह बंद, अभिभावक खुद भी मोबाइल उपयोग पर नियंत्रण रखें। अगर बच्चा ज्यादा जिद कर रहा है तो उसे समझाइश दें।
प्रोफेसर डॉ. अतुल अग्रवाल, मनोरोग विभाग के प्रोफेसर, जीआरएमसी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 05:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ऑनलाइन गेमिंग बिगाड़ रहा बचपन… बच्चों में बढ़ी हिंसा, सनक व हाई बीपी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

5 और 15 वर्ष पर अपडेट अनिवार्य, प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क, नहीं तो बाद में आ सकती है परेशानी

जिले में बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट की रफ्तार काफी धीमी है। आधार नियमों के अनुसार बच्चों का बायोमेट्रिक डेटा दो बार—5 वर्ष और 15 वर्ष की उम्र पर—अपडेट कराना अनिवार्य है।
ग्वालियर

‘एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे’ के लिए ली जा रही जमीन, 3 श्रेणियों में बंटी 359 सड़कें

Union Minister Jyotiraditya Scindia, mp news
ग्वालियर

शिवपुरी में सीवेज लाइन डालने को मिली 9.28 करोड़ की मंजूरी, सांख्य सागर झील में गंदगी जाने से रुकेगी

चंदपाटा और संखिया सागर झीलों से हाइऐसिंथ हटाने की गति बढ़ाना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि जब सीवेज का झीलों में गिरना बंद होगा, तभी हाइऐसिंथ की समस्या का स्थायी समाधान संभव है। ड्रेजर मशीनों से हाइऐसिंथ हटाने का कार्य जारी है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।
ग्वालियर

16 करोड़ में 20 मीटर चौड़ी होगी सड़क, अतिक्रमण को लेकर सर्वे शुरू

gwalior master plan road widening encroachment mp news
ग्वालियर

शिक्षक बीएलओ ड्यूटी में, कोर्स अधूरा, फिर भी 100 फीसदी रिजल्ट का टारगेट

शिक्षक बीएलओ ड्यूटी में लगे, कोर्स अधूरा, फिर भी 100 फीसदी रिजल्ट का टारगेट
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.