ऑनलाइन गेमिंग बिगाड़ रहा बचपन… बच्चों में बढ़ी हिंसा, सनक व हाई बीपी

ग्वालियर. मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती दीवानगी बच्चों का बचपन निगल रही है। छोटी उम्र में सोशल मीडिया और गेम्स का नशा उन्हें मानसिक तौर पर जल्दी बड़ा बना रहा है। मनोरोग विशेषज्ञ इसे बेहद खतरनाक मानते हैं। उनके मुताबिक, मोबाइल की लत बच्चों में सहनशक्ति कम कर रही है—गेम रोकने पर वे चिड़चिड़ाते, खीझते और कई बार आक्रामक भी हो जाते हैं। ऐसे में कुछ बच्चे हाई बीपी का शिकार भी हो रहे हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि वे डिजिटल एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। कई माता-पिता ने इस लत को बीमारी समझकर बच्चों का उपचार भी करवाया है।