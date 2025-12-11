शिवपुरी में सीवेज लाइन डालने को मिली 9.28 करोड़ की मंजूरी, सांख्य सागर झील में गंदगी जाने से रुकेगी

आदित्य राज पांडे ने सांख्य सागर झील में मौजूद जलकुंभी हटाए जाने को लेकर जनहित याचिका दायर की है। विशेषज्ञों ने भी झील का निरीक्षण किया था। सीवर का पानी जाने की वजह से जलकुंभी हो रही है। इसके लिए सीवर का पानी रोकने की सलाह दी गई। 9.28 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित था। जो स्वीकृत हो चुका है। सुनवाई के दौरान शिवपुरी के सीएमओ इशांत धाकड़, पीएचई इंजीनियर शुभम अग्रवाल, माधव टाइगर रिजर्व के आरओ बृंदावन यादव व डब्ल्यूआरडी इंजीनियर विनोद शर्मा अदालत में उपस्थित रहे। सीएमओ ने अदालत को आश्वस्त किया कि घरों से लेकर ब्रांच पाइपलाइन तक घरेलू सीवेज लाइन बिछाने की जिम्मेदारी नगर पालिका निभाएगी, ताकि संपूर्ण सीवेज व्यवस्था सुचारू रूप से एसटीपी तक पहुंचे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चंदपाटा और संखिया सागर झीलों से हाइऐसिंथ हटाने की गति बढ़ाना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि जब सीवेज का झीलों में गिरना बंद होगा, तभी हाइऐसिंथ की समस्या का स्थायी समाधान संभव है। ड्रेजर मशीनों से हाइऐसिंथ हटाने का कार्य जारी है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।