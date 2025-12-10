तानसेन समारोह 2025 में ‘सरोद त्रिमूर्ति’ उस्ताद अमजद अली खान देंगे विशेष प्रस्तुति

ग्वालियर. तानसेन समारोह 2025 में इस बार एक ऐतिहासिक प्रस्तुति होने जा रही है। पद्मभूषण और विश्वप्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान अपने पुत्रों अमान अली बंगश और अयान अली बंगश के साथ सरोद त्रिमूर्ति’ ट्रियो सरोद रिसाइटल पेश करेंगे। पत्रिका से हुई खास बातचीत में उस्ताद ने कहा कि तानसेन समारोह में आना हमेशा से उनके परिवार की इच्छा रही है और इस बार का निमंत्रण उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि वे कई वर्षों से तानसेन समारोह में प्रस्तुति देने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि इस बार हम तीनों एक साथ ग्वालियर में प्रस्तुति देंगे। मध्य प्रदेश के रविंद्र सोलंकी और बंगाल के अनुव्रत चटर्जी तबला पर संगत करेंगे, उस्ताद ने कहा।