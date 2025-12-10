10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

तानसेन समारोह 2025 में ‘सरोद त्रिमूर्ति’ उस्ताद अमजद अली खान देंगे विशेष प्रस्तुति

पद्मभूषण और विश्वप्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान अपने पुत्रों अमान अली बंगश और अयान अली बंगश के साथ सरोद त्रिमूर्ति’ ट्रियो सरोद रिसाइटल पेश करेंगे।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Dec 10, 2025

उस्ताद अमजद अली खान

पद्मभूषण और विश्वप्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान अपने पुत्रों अमान अली बंगश और अयान अली बंगश के साथ सरोद त्रिमूर्ति’ ट्रियो सरोद रिसाइटल पेश करेंगे।

ग्वालियर. तानसेन समारोह 2025 में इस बार एक ऐतिहासिक प्रस्तुति होने जा रही है। पद्मभूषण और विश्वप्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान अपने पुत्रों अमान अली बंगश और अयान अली बंगश के साथ सरोद त्रिमूर्ति’ ट्रियो सरोद रिसाइटल पेश करेंगे। पत्रिका से हुई खास बातचीत में उस्ताद ने कहा कि तानसेन समारोह में आना हमेशा से उनके परिवार की इच्छा रही है और इस बार का निमंत्रण उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि वे कई वर्षों से तानसेन समारोह में प्रस्तुति देने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि इस बार हम तीनों एक साथ ग्वालियर में प्रस्तुति देंगे। मध्य प्रदेश के रविंद्र सोलंकी और बंगाल के अनुव्रत चटर्जी तबला पर संगत करेंगे, उस्ताद ने कहा।

15 दिसंबर के उद्घाटन दिन पर प्रस्तुति की थी इच्छा

उस्ताद अमजद अली खान ने बताया कि उनका और उनके परिवार का सपना था कि वे समारोह के उद्घाटन दिवस यानी 15 दिसंबर को प्रस्तुति दें। लेकिन एनसीपीए मुंबई में पहले से कार्यक्रम तय होने के कारण उनकी उपस्थिति संभव नहीं हो सकी। हम 15 दिसंबर को उस्ताद जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसलिए संस्कृति विभाग से आग्रह किया कि हमारी प्रस्तुति 16 दिसंबर को रखी जाए, उन्होंने बताया। उस्ताद ने यह भी कहा कि तानसेन समारोह का उद्घाटन उनके परिवार द्वारा किया जाना उनकी वर्षों पुरानी ख्वाहिश है, क्योंकि वे तानसेन की वंश परंपरा सेन्या बीनकार घराना के प्रतिनिधि हैं।

मुख्यमंत्री से मिलने की उम्मीद

उस्ताद ने उम्मीद जताई कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समारोह में उपस्थित रहेंगे। अभी तक उनसे केवल टेलीविजन पर ही मुलाकात हुई है, लेकिन हम उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने को उत्साहित हैं, उन्होंने कहा।
ग्वालियर आना हमेशा खुशी लेकर आता है। आज जो कुछ भी हूं, ग्वालियर और मध्यप्रदेश के आशीर्वाद से हूं। हमारा परिवार भारतीय शास्त्रीय संगीत और सरोद को पूरी दुनिया में फैलाने की जिम्मेदारी निभा रहा है।

16 दिसंबर को आमंत्रण

उस्ताद ने ग्वालियरवासियों से अपील की कि वे 16 दिसंबर शाम 6 बजे तानसेन समारोह में अवश्य आएं। हम चाहते हैं कि हमारी पहली प्रस्तुति हो, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे संगीत को सुन सकें। सरोद के प्रेमियों से आग्रह है कि वे हमें सुनने जरूर आएं

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 05:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / तानसेन समारोह 2025 में ‘सरोद त्रिमूर्ति’ उस्ताद अमजद अली खान देंगे विशेष प्रस्तुति

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पैरोल पर छूटे बंदी सलाखों में नहीं लौटे, 50 से ज्यादा फरार

समाचार

‘आर्य समाज का प्रमाणपत्र विवाह का आधार नहीं’, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

High Court, marriage
ग्वालियर

प्रक्रिया न्याय की सहायक है, बाधक नहीं, 25 हजार के जुर्माने के साथ अपील दुबारा सुनवाई का दिया आदेश

कोर्ट ने अपील खारिज करने का आदेश रद्द किया, जीएसटी ने कर दिया था रजिस्ट्रेशन निरस्त
ग्वालियर

सजने लगा मेला, दुकानों के साथ शोरूम भी हो रहे तैयार

सजने लगा मेला, दुकानों के साथ शोरूम भी हो रहे तैयार
समाचार

मप्र बना देश का सबसे संवेदनशील राज्य, चार राज्यों में 1 भी मौत नहीं

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.