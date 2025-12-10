सैलानियों के लिए बनाए स्वागतम द्वार… ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ने यहां घूमने आने वाले सैलानियों के लिए पहली बार ’स्वागतम द्वार’ तैयार किए हैं। जिसमें सैलानियों के लिए ’स्वागतम’ लिखा गया है। जो देखने में भी सजने लगा मेला, दुकानों के साथ शोरूम भी हो रहे तैयार

ग्वालियर. वर्ष 2025-26 का ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से 25 फरवरी के बीच 61 दिन के लिए लगाया जाना है। इसके चलते इस बार मेले की तैयारियां काफी समय पूर्व ही प्रारंभ कर दी गई थीं। मेले में इन दिनों दुकानों के साथ-साथ शोरूम भी बनना प्रारंभ हो गए हैं।

वहीं अनारक्षित दुकानों के आवंटन के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल से मेले में दुकान लगाने के इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन दुकान आवंटन की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। मेले में दुकान लगाने के इच्छुक व्यक्ति पोर्टल पर सेक्टरवार रिक्त दुकानों में से सिलेक्ट कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मेला सचिव सुनील त्रिपाठी ने बताया कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मेले की 1960 अनारक्षित दुकानें जो पूर्व में आवंटित की गई थीं, उनमें से 977 दुकानों का आधिपत्य दुकानदारों को दे दिया गया है। शेष दुकानदारों से भी 10 दिसंबर तक अपनी दुकानों का बीमा एवं अग्निशमन यंत्र के क्रय अथवा रिफिल की रसीद पोर्टल पर अपलोड कर आधिपत्य लेने का आग्रह किया गया है। 10 दिसम्बर के बाद 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड एवं जुर्माना वसूल किया जाएगा।

मेले में दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों से अपील की गई है कि वे अपनी दुकानों की सजावट का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लें। 25 दिसंबर से दुकान संचालन न करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मेले में कई दुकानों के साथ ही झूला सेक्टर में झूले लगाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। साथ ही मेले में अन्य व्यवस्थाएं भी विभागीय अधिकारियों द्वारा कराई जा रही हैं।