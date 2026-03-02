कानून का डर दिखाकर करोड़ों की लूट

इस तरह बचें ठगों के जाल से

कानून की किताब में ‘डिजिटल अरेस्ट’ नाम का कोई प्रावधान नहीं है। यह साइबर जालसाजों द्वारा गढ़ा गया भ्रामक शब्द है। ऐसे किसी कॉल पर बिल्कुल भरोसा न करें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। सीबीआई, ईडी या पुलिस कभी वीडियो कॉल पर जांच नहीं करती और न ही डिजिटल तरीके से बैंक खाते या उनमें जमा रकम का ब्यौरा मांगती है।

वारदात का तरीका:

जालसाज खुद को सीबीआई, ईडी या पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल करते हैं। भरोसा दिलाने के लिए वे बैकग्राउंड में थाने, सीबीआई कार्यालय और कोर्टरूम जैसा ²श्य भी तैयार कर लेते हैं।

हर महीने ठगों की कमाई

साइबर ठगों ने केवल डिजिटल अरेस्ट के मामलों से पिछले करीब 13 महीनों में 6.91 करोड़ रुपए ठगे हैं। आंकड़ों के अनुसार, ठग हर महीने औसतन 53.15 लाख रुपए उड़ा रहे हैं।

ठगों पर कसावट : डिजिटल अरेस्ट की वारदातों में साइबर पुलिस ने म्यूल खाते बेचने वालों और ठगी की रकम हड़पने वालों पर तो शिकंजा कसा है, लेकिन असली मास्टरमाइंड हर बार पकड़ से बाहर रहे हैं।