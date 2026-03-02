330 मिलियन लीटर सप्लाई, ठेके पर फिल्टर प्लांट, न इंजीनियर-केमिस्ट पर्याप्त, एनएबीएल सर्टिफिकेट भी नहीं

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्वालियर में कोई बड़ा नुकसान भले न हुआ हो, लेकिन पानी की जांच की पूरी व्यवस्था यहां भी वेंटिलेटर पर ही है। 18 लाख आबादी को रोज लगभग 330 मिलियन लीटर पानी सप्लाई होता है। इसके लिए फिल्टर प्लांट से लेकर पाइप लाइन तक तो बने हुए हैं। लेकिन, मॉनिटरिंग के लिए न इंजीनियर हैं, न केमिस्ट और न जमीनी अमला। प्लांट पर हर घंटे पानी की टेस्टिंग होनी चाहिए, जो की सही ढग़ से प्रापर नहीं होने के साथ दिन में एक ही बार हो रही है। प्लांट्स में लगे फिल्टर को हर 8 घंटे में बैक फ्लश किया जाना चाहिए, जो कि प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इतना ही बताया जा रहा है कि अप्रशिक्षित स्टाफ भी है। हालांकि शहर में लगातार गंदे पानी की शिकायतें आने के चलते घरों से सैंपल जांच की व्यवस्था खत्म होने के बाद एक बार फिर से निगम ने शुरू कराने का दावा किया है। लेकिन अभी भी छोटे लीकेज और उनके कारण पानी में गंदगी का पता ही नहीं लग पा रहा है, इससे गंदे पानी की शिकायतें भी बढ़ रही है।