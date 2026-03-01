हवाला कारोबारी ने रची एजेंट को लूटने की कहानी, इधर पैसा दिया उधर लूटा

लुटेरों ने पुलिस को बताया,वासुदेव शर्मा बुधवार को इंदरगंज पर पेमेंट लेने आया था तब राज शर्मा ने उसे 1.50 लाख देने के लिए फोन किया। अचलेश्वर चौराहा पर वासुदेव को हर्ष और बिटटू तोमर पैसा देने पहुंचे। इन दोनों से रकम लेकर वासुदेव एमएलबी कॉलेज के ओपन जिम में चला गया। फिर बाहर निकला तो यही दोनों लुटेरे उससे बैग छीनकर भाग गए। वासुदेव ने पुलिस को लूट होना तो बताया लेकिन यह खुलासा नहीं किया कि उसे उन्हीं लोगों ने लूटा है जो उसे कुछ देर पहले उसे रकम थमाकर गए थे।

लुटेरे बोले 5 नहीं 6.85 लूटे

वासुदेव ने बैग में पांच लाख रुपया होना बताया था। लेकिन लुटेरों ने पुलिस को बताया बैग में 6.85 लाख रुपए थे। इस रकम को गोला का मंदिर पर हर्ष तोमर के कमरे पर जाकर हिस्साबांट किया था। उसमें दो,दो लाख रुपए हर्ष, बिटटू और राज शर्मा ने बांटे थे। बाकी रकम करण और बनिया तोमर को मिली थी।