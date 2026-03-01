होली खेलने में सूतक का कोई असर नहीं, सिर्फ भगवान के गर्भगृह में जाकर नहीं खेल सकते

ग्वालियर. रंगों का महापर्व होली इस बार खगोलीय और ज्योतिषीय ²ष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष होलिका दहन पर भद्रा और चंद्रग्रहण का अनूठा संयोग बन रहा है, जिसे लेकर जनमानस में असमंजस की स्थिति है। ज्योतिषाचार्य डॉ.हुकुमचंद जैन एवं विभिन्न प्रतिष्ठित पंचांगों ने शास्त्र सम्मत मत स्पष्ट करते हुए कहा है कि होलिका दहन 2 मार्च, सोमवार को ही किया जाएगा। वहीं धुलेंडी को लेकर भी असमंजस की स्थिति है, 3 मार्च को पड़ने जा रहे चंद्रग्रहण के सूतक के चलते कुछ लोग 4 मार्च को होली खेलने का मन बना रहे हैं, जबकि जानकारों का मानना है कि होली खेलने में सूतक का कोई असर नहीं होता। सिर्फ भगवान के गर्भगृह में जाकर होली नहीं खेल सकते।