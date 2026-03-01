1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

IMD का पूर्वानुमान: गर्मी शुरु, इस जिले में मार्च के आखिरी तक ’40°C’ पहुंचेगा पारा

weather update: मार्च का पहला, दूसरा और तीसरा सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित रहने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Mar 01, 2026

weather update

weather update (Photo Source- freepik)

weather update: सर्दी का सीजन 28 फरवरी को समाप्त हो गया और 1 मार्च से गर्मी की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग ने मार्च से मई के बीच पडऩे वाली गर्मी का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार मार्च में गर्मी के तेवर बहुत तीखे नहीं रहेंगे। दिन का तापमान सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि जम्मू-कश्मीर में सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान में बनने वाले चक्रवाती घेरों के असर से मौसम में उतार- चढ़ाव बना रह सकता है।

एक्टिव रहेगा पश्चिमी विक्षोभ

मार्च का पहला, दूसरा और तीसरा सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही जारी रहेगी और हल्की बारिश भी हो सकती है। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। अप्रैल और मई में गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं। इस बार होली मार्च के पहले सप्ताह में है, लेकिन तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी के आसार नहीं हैं। बीते दिन सुबह तेज हवा चली और हल्के बादल छाए रहे।

सर्दी ने बदला था रास्ता…

सर्दी का सीजन 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक माना जाता है। दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार ग्वालियर-चंबल संभाग में सर्दी का असर अपेक्षाकृत कम रहा। कश्मीर से आने वाली बर्फीली हवाएं राजस्थान से होते हुए इंदौर और भोपाल की ओर मुड़ गईं।

2022 में पड़ी थी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी

  • मार्च 2022 में पारा 41.80 सेल्सियस तक पहुंच गया था और अंतिम सप्ताह में हीट वेव की दस्तक हो गई थी। उस वर्ष मार्च में रिकॉर्ड गर्मी पड़ी थी।
  • मार्च 2026 में वैसी स्थिति के आसार कम हैं। यदि तापमान सामान्य रहता है तो गेहूं की फसल के लिए यह फायदेमंद होगा, क्योंकि फसल का चक्र समय पर पूरा हो सकेगा।
  • मार्च से ही मौसम में बदलाव शुरू होता है। पश्चिमी विक्षोभ आने से बारिश की संभावना रहती है, हवा का रुख भी पश्चिम से होने लगता है। जिससे गर्मी होती है।

ये भी पढ़ें

Electricity rates: 400 से 600 रुपए तक बढ़कर आयेगा ‘बिजली बिल’, ये है कारण
भोपाल
Electricity rates

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Mar 2026 04:59 pm

Published on:

01 Mar 2026 04:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / IMD का पूर्वानुमान: गर्मी शुरु, इस जिले में मार्च के आखिरी तक ’40°C’ पहुंचेगा पारा

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक साल में बढ़ गए 58 गिद्ध, पहले थे 244, अब हो गए 302, तिघरा का क्षेत्र बना सुरक्षित ठिकाना

एक साल में बढ़ गए 58 गिद्ध, पहले थे 244, अब हो गए 302, तिघरा का क्षेत्र बना सुरक्षित ठिकाना
ग्वालियर

हाईवे पर ट्रक के 'तांडव' का VIDEO, कार को करीब डेढ़ किमी तक घसीटा

GWALIOR
ग्वालियर

‘सोनी तोमर’ Insta ID से महिला वकील को आ रहे अश्लील फोटो-वीडियो, सावधान !

Insta ID
ग्वालियर

‘मैं ‘मम्मी’ नहीं ‘दादा’ के साथ रहूंगा…’ कोर्ट रूम में जज से बोला बच्चा

High Court
ग्वालियर

जांच में हल्दी नकली निकली, बस स्टैंड पर मावा पकड़ा, मोर बाजार में सैंपल लिए

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.