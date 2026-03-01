IMD का पूर्वानुमान: गर्मी शुरु, इस जिले में मार्च के आखिरी तक ’40°C’ पहुंचेगा पारा

मार्च का पहला, दूसरा और तीसरा सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही जारी रहेगी और हल्की बारिश भी हो सकती है। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। अप्रैल और मई में गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं। इस बार होली मार्च के पहले सप्ताह में है, लेकिन तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी के आसार नहीं हैं। बीते दिन सुबह तेज हवा चली और हल्के बादल छाए रहे।