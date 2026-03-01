IMD का पूर्वानुमान: गर्मी शुरु, इस जिले में मार्च के आखिरी तक ’40°C’ पहुंचेगा पारा

weather update (Photo Source- freepik)
weather update: सर्दी का सीजन 28 फरवरी को समाप्त हो गया और 1 मार्च से गर्मी की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग ने मार्च से मई के बीच पडऩे वाली गर्मी का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार मार्च में गर्मी के तेवर बहुत तीखे नहीं रहेंगे। दिन का तापमान सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि जम्मू-कश्मीर में सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान में बनने वाले चक्रवाती घेरों के असर से मौसम में उतार- चढ़ाव बना रह सकता है।
मार्च का पहला, दूसरा और तीसरा सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही जारी रहेगी और हल्की बारिश भी हो सकती है। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। अप्रैल और मई में गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं। इस बार होली मार्च के पहले सप्ताह में है, लेकिन तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी के आसार नहीं हैं। बीते दिन सुबह तेज हवा चली और हल्के बादल छाए रहे।
सर्दी का सीजन 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक माना जाता है। दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार ग्वालियर-चंबल संभाग में सर्दी का असर अपेक्षाकृत कम रहा। कश्मीर से आने वाली बर्फीली हवाएं राजस्थान से होते हुए इंदौर और भोपाल की ओर मुड़ गईं।
