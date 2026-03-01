‘मैं ‘मम्मी’ नहीं ‘दादा’ के साथ रहूंगा…’ कोर्ट रूम में जज से बोला बच्चा

मामला गार्जियन एंड वाड्र्स एक्ट, 1890 की धारा 47 के तहत दायर प्रथम अपील से जुड़ा था। फैमिली कोर्ट दतिया ने मां द्वारा दायर धारा 25 के आवेदन को स्वीकार कर बच्चे की कस्टडी मां को देने का आदेश दिया था। इस आदेश को दादा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान नाबालिग को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। बच्चे ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह लंबे समय से अपने दादा के साथ रह रहा है, वहीं खुश है और भविष्य में भी उनके साथ ही रहना चाहता है। उसने मां के साथ रहने से इंकार किया।