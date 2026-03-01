हाईवे पर ट्रक के ‘तांडव’ का VIDEO, कार को करीब डेढ़ किमी तक घसीटा

राहत की बात ये है कि जिस कार को ट्रक ने करीब डेढ़ किमी तक घसीटा उसमें बैठे तीनों लोगों को चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि कार में एसएएफ के जवान सवार थे जो कि ओरछा से आ रहे थे। ट्रक के कार को हाईवे पर घसीटने के दो वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो ट्रक के पीछे चल रही कार में सवार लोगों ने बनाया है जबकि दूसरा हाईवे किनारे खेत में मौजूद किसी शख्स ने बनाया है। दोनों ही वीडियो में ट्रक कार को हाईवे पर घसीटते दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक मामले में कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। यदि कोई शिकायत करता है तो मामला दर्ज किया जाएगा। ट्रक को बिलौआ थाना क्षेत्र में रोक लिया गया है।