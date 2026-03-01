‘सोनी तोमर’ Insta ID से महिला वकील को आ रहे अश्लील फोटो-वीडियो, सावधान !

15 दिसंबर को फिर उसी नाम की आईडी से अश्लील वीडियो भेजे गए। जब महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की तो कुछ समय तक संदेश बंद रहे। इसके बाद आरोपी ने 'सोनी तोमर' नाम से नई आईडी बनाकर 30 दिसंबर और 7 जनवरी को फिर आपत्तिजनक मैसेज भेजने शुरू कर दिए। लगातार मिल रहे संदेशों से परेशान होकर महिला ने क्राइम ब्रांच में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर एक्सपर्ट यह पता लगाने में जुटे हैं कि दोनों आईडी किस स्थान से संचालित हो रही हैं और इनके पीछे कौन है।