एक साल में बढ़ गए 58 गिद्ध, पहले थे 244, अब हो गए 302, तिघरा का क्षेत्र बना सुरक्षित ठिकाना

ग्वालियर . ग्वालियर वन मंडल द्वारा इस वर्ष कराई गई गिद्ध गणना में उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। वर्ष 2024 की तुलना में इस बार गिद्धों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ताजा आंकड़़े के अनुसार वन मंडल क्षेत्र में कुल 302 गिद्ध पाए गए, जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 244 थी। इस प्रकार एक वर्ष में 58 गिद्धों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

वन अधिकारियों के अनुसार सबसे अधिक गिद्ध तिघरा क्षेत्र में पाए गए हैं। यहां का पहाडी़ और दुर्गम भू-भाग गिद्धों के लिए सुरक्षित आवास साबित हो रहा है। खड़ी पहाडिय़ो पर वे आसानी से अपने घोंसले बना लेते हैं, जहां अन्य जंगली जानवरों या इंसानों की पहुंच कठिन होती है।