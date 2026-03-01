1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

एक साल में बढ़ गए 58 गिद्ध, पहले थे 244, अब हो गए 302, तिघरा का क्षेत्र बना सुरक्षित ठिकाना

गणना में उत्साहजनक परिणाम

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Adityarai Shrivastava

Mar 01, 2026

एक साल में बढ़ गए 58 गिद्ध, पहले थे 244, अब हो गए 302, तिघरा का क्षेत्र बना सुरक्षित ठिकाना

एक साल में बढ़ गए 58 गिद्ध, पहले थे 244, अब हो गए 302, तिघरा का क्षेत्र बना सुरक्षित ठिकाना

ग्वालियर . ग्वालियर वन मंडल द्वारा इस वर्ष कराई गई गिद्ध गणना में उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। वर्ष 2024 की तुलना में इस बार गिद्धों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ताजा आंकड़़े के अनुसार वन मंडल क्षेत्र में कुल 302 गिद्ध पाए गए, जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 244 थी। इस प्रकार एक वर्ष में 58 गिद्धों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
वन अधिकारियों के अनुसार सबसे अधिक गिद्ध तिघरा क्षेत्र में पाए गए हैं। यहां का पहाडी़ और दुर्गम भू-भाग गिद्धों के लिए सुरक्षित आवास साबित हो रहा है। खड़ी पहाडिय़ो पर वे आसानी से अपने घोंसले बना लेते हैं, जहां अन्य जंगली जानवरों या इंसानों की पहुंच कठिन होती है।

ऐप से तीन दिन की मॉनिटरिंग
स बार तीन दिवसीय गणना प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ा गया। वन कर्मियों के मोबाइल में इपिक कलेक्शन ऐप अपलोड कर तीन दिनों तक सुबह 6.30 से 8.30 बजे के बीच गिनती की गई। इसमें 12 प्रकार की जानकारियां एप में दर्ज कर डेटा सीधे भोपाल मुख्यालय से भेजा गया। उसी के आधार पर गणना की गई है।


खुले और सुरक्षित स्थान पसंद करते हैं गिद्ध
विशेषज्ञों का कहना है कि गिद्ध खुले और सुरक्षित स्थानों को प्राथमिकता देते हैं, जहां भोजन और आश्रय दोनों सहज उपलब्ध हों। तिघरा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में दुधारू पशुओं की अधिकता के कारण भोजन की उपलब्धता बनी रहती है। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में कुत्तों की अधिक संख्या गिद्धों के लिए चुनौती बनती है, क्योंकि कई बार मृत पशुओं तक कुत्ते पहले पहुंच जाते हैं।

बसोटा, मिर्चा घाटी और धुआं क्षेत्र में सक्रियता
वन मंडल के बसोटा, मिर्चा घाटी और धुआं क्षेत्र सहित अन्य वन क्षेत्रों में भी इस बार गिद्धों की सक्रिय मौजूदगी दर्ज की गई है। सुरक्षित आवास और संरक्षण प्रयासों के चलते इनकी संख्या में धीरे-धीरे सुधार देखा जा रहा है।

&इस बार 302 गिद्धों की पहचान हुई है, जिनमें सबसे अधिक तिघरा क्षेत्र में पाए गए हैं, क्योंकि यह क्षेत्र गिद्धों के लिए सुरक्षित भी है। इस बार गणना पूरी तरह ऐप आधारित मॉनिटङ्क्षरग से की गई। जिसमें तीन दिनों तक एक ही क्षेत्र में गिद्धोंं को देखकर उनकी गणना की गई है।

मुकेश पटेल, डीएफओ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Mar 2026 06:09 pm

Published on:

01 Mar 2026 06:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एक साल में बढ़ गए 58 गिद्ध, पहले थे 244, अब हो गए 302, तिघरा का क्षेत्र बना सुरक्षित ठिकाना

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाईवे पर ट्रक के 'तांडव' का VIDEO, कार को करीब डेढ़ किमी तक घसीटा

GWALIOR
ग्वालियर

‘सोनी तोमर’ Insta ID से महिला वकील को आ रहे अश्लील फोटो-वीडियो, सावधान !

Insta ID
ग्वालियर

IMD का पूर्वानुमान: गर्मी शुरु, इस जिले में मार्च के आखिरी तक ’40°C’ पहुंचेगा पारा

weather update
ग्वालियर

‘मैं ‘मम्मी’ नहीं ‘दादा’ के साथ रहूंगा…’ कोर्ट रूम में जज से बोला बच्चा

High Court
ग्वालियर

जांच में हल्दी नकली निकली, बस स्टैंड पर मावा पकड़ा, मोर बाजार में सैंपल लिए

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.