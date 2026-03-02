‘एयपोर्ट लुक’ में नजर आएगा एमपी के ये स्टेशन, बैग की होगी हाईटेक चेकिंग

ये उपकरण कॉन्कोर्स के प्रवेश और निकास द्वार, वीआईपी एंट्री गेट तथा पार्सल ऑफिस पर स्थापित किए जाएंगे। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले इन मशीनों से होकर गुजरना होगा, जिससे किसी भी संदिग्ध वस्तु की तुरंत पहचान की जा सके। इसके अलावा पूरे स्टेशन को अत्याधुनिक स्मोक डिटेक्शन सिस्टम से भी लैस किया जाएगा। धूम्रपान करते ही अलार्म बज उठेगा और संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह व्यवस्था यात्रियों को सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।