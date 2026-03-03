नेशनल कराते में ग्वालियर की बेटियों का दम, टीम काता में जीता ब्रॉन्ज

खिलाड़ियों ने एमपी स्पोर्ट्स कराते एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हुए दमदार प्रदर्शन किया। संस्था के सचिव शिहान संतोष पाण्डेय के अनुसार सेमीफाइनल मुकाबले में दिल्ली टीम के खिलाफ खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल और ऊर्जा के साथ प्रदर्शन किया, हालांकि मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।