‘आर्य समाज का प्रमाणपत्र विवाह का आधार नहीं’, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

75 वर्षीय रामस्वरूप (परिवर्तित नाम) ने बेटे के लिए विवाह का विज्ञापन अखबार में दिया था। इसी दौरान 45 वर्षीय रानी (परिवर्तित नाम) से संपर्क हुआ। महिला उन्हें 26 मार्च 2012 को लोहामंडी स्थित आर्य समाज मंदिर ले गई। वर माला पहनाकर विवाह प्रमाण-पत्र बनवा लिया। इसके बाद महिला ने यह प्रमाण-पत्र सेवा पुस्तिका में जमा कर स्वयं को पत्नी के रूप में दर्ज करा लिया। रिटायर्ड कमांडेंट की इससे पहले दो शादियां हुई थी और दोनों पत्नियों का निधन हो चुका था।