10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

‘आर्य समाज का प्रमाणपत्र विवाह का आधार नहीं’, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

MP News: याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि सात फेरे नहीं हुए, अग्नि को साक्षी नहीं बनाया गया और संपूर्ण विवाह प्रक्रिया धोखे से कराई गई।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Dec 10, 2025

High Court, marriage

ग्वालियर फैमिली कोर्ट (Photo Source- freepik)

MP News: हाईकोर्ट ने महत्त्वपूर्ण निर्णय देते हुए ग्वालियर फैमिली कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें आर्य समाज के विवाह प्रमाण-पत्र के आधार पर एक महिला को सेवानिवृत्त कंपनी कमांडेंट की पत्नी माना गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल प्रमाण-पत्र विवाह का वैधानिक आधार नहीं हो सकता। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार सप्तपदी तथा वैदिक रीतियों के पालन का प्रमाण होना अनिवार्य है।

75 वर्षीय रामस्वरूप (परिवर्तित नाम) ने बेटे के लिए विवाह का विज्ञापन अखबार में दिया था। इसी दौरान 45 वर्षीय रानी (परिवर्तित नाम) से संपर्क हुआ। महिला उन्हें 26 मार्च 2012 को लोहामंडी स्थित आर्य समाज मंदिर ले गई। वर माला पहनाकर विवाह प्रमाण-पत्र बनवा लिया। इसके बाद महिला ने यह प्रमाण-पत्र सेवा पुस्तिका में जमा कर स्वयं को पत्नी के रूप में दर्ज करा लिया। रिटायर्ड कमांडेंट की इससे पहले दो शादियां हुई थी और दोनों पत्नियों का निधन हो चुका था।

विवाह धोखे से कराया

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि सात फेरे नहीं हुए, अग्नि को साक्षी नहीं बनाया गया और संपूर्ण विवाह प्रक्रिया धोखे से कराई गई। इसलिए विवाह को अमान्य घोषित करते हुए फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया गया। निर्णय के बाद सेवा पुस्तिका से महिला का नाग हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।

पेंशन और संपत्ति पर किया दावा तो बढ़ा विवाद

महिला ने स्वयं को पत्नी बताते हुए सेवानिवृत्त कमांडेंट की पेंशन, प्रॉपर्टी और अन्य संपत्तियों में हिस्सा मांगा। इसकी जानकारी मिलने पर कमांडेंट कुटुंब न्यायालय पहुंचे, जहां सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने महिला का पत्नी का दर्जा बरकरार रखा। इसी निर्णय को चुनौती देते हुए कमांडेंट हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन मुकदमे के दौरान ही उनका निधन हो गया। इसके बाद मामले को उनके बेटे ने आगे बढ़ाया।

ये भी पढ़ें

ड्राइवरलेस होगी मेट्रो ट्रेन ! 10 मिनट में सफर पूरा कर लेंगे 20 हजार यात्री
भोपाल
(Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 12:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘आर्य समाज का प्रमाणपत्र विवाह का आधार नहीं’, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रक्रिया न्याय की सहायक है, बाधक नहीं, 25 हजार के जुर्माने के साथ अपील दुबारा सुनवाई का दिया आदेश

कोर्ट ने अपील खारिज करने का आदेश रद्द किया, जीएसटी ने कर दिया था रजिस्ट्रेशन निरस्त
ग्वालियर

सजने लगा मेला, दुकानों के साथ शोरूम भी हो रहे तैयार

सजने लगा मेला, दुकानों के साथ शोरूम भी हो रहे तैयार
समाचार

मप्र बना देश का सबसे संवेदनशील राज्य, चार राज्यों में 1 भी मौत नहीं

ग्वालियर

एमपी में आलीशान घर में मिली महिला की बिना कपड़ों की लाश

gwalior
ग्वालियर

जिले में 2.63 लाख वोट कटने का संकट, गलती सुधार के लिए दो दिन का समय

11 के बाद बंद हो जाएगा पोर्टल, बीएलओ व बीएलए ने की साथ में बैठक, जानकारी भी मांगी
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.