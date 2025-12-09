जिले में 2.63 लाख वोट कटने का संकट, गलती सुधार के लिए दो दिन का समय

दरअसल जिले में 4 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू हुआ था। एक महीने में कार्य पूरा नहीं हुआ तो आयोग ने तारीख बढ़ाई। बीएलओ को जिन मतदाताओं की जानकारी नहीं मिली, उसकी गलत जानकारी भर दी। इसके बाद गलती का अहसास हुआ तो एडिट का विकल्प दिया गया। इसके बाद लोग गणना पत्रक जमा नहीं कर रहे थे, जिसके चलते शिफ्टेड में डाल दिया गया है। इसके अलावा मौके पर भी लोग नहीं मिले। 2003 का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया। ऐसी स्थित में वोट करने का एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। जिले में 16 लाख 42 हजार मतदाता हैं। इसमें 16 फीसदी मतदाता जांच के दायरे हैं। शिफ्टेड, अनुपस्थित व मृतकों का नाम प्रारंभिक सूची में नहीं आएगा। जबकि 2003 की सूची से जानकारी लिंक नहीं की है, उनको दस्तावेज पेश करने होंगे।