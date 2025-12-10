पैरोल पर छूटे बंदी सलाखों में नहीं लौटे, 50 से ज्यादा फरार

ग्वालियर . सेंट्रल जेल से पैरोल पर बाहर निकले बंदियों के वापस जेल न लौटने का चलन लगातार बढ़ रहा है। इस वर्ष करीब 700 बंदियों को पैरोल दी, जिनमें से 20 ने लौटने से बचते रहे, सात अब तक फरार हैं। पिछले वर्ष तो 50 से अधिक गंभीर अपराधों के बंदी पैरोल जंप कर गायब हो चुके हैं, जिससे जेल प्रशासन की ङ्क्षचता बढ़ गई है।

जेल अधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल में पैरोल की छूट का दुरुपयोग सबसे ज्यादा देखने को मिला। उस समय संक्रमण के खतरे को देखते हुए बड़ी संख्या में बंदियों को पैरोल दी गई। कई बंदी एक बार सलाखों से बाहर निकले तो वापस लौटने में आनाकानी करने लगे।