10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

पैरोल पर छूटे बंदी सलाखों में नहीं लौटे, 50 से ज्यादा फरार

सेंट्रल जेल से पैरोल पर बाहर निकले बंदियों के वापस जेल न लौटने का चलन लगातार बढ़ रहा है। इस वर्ष करीब 700 बंदियों को पैरोल दी, जिनमें से 20 ने लौटने...

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

Dec 10, 2025

ग्वालियर . सेंट्रल जेल से पैरोल पर बाहर निकले बंदियों के वापस जेल न लौटने का चलन लगातार बढ़ रहा है। इस वर्ष करीब 700 बंदियों को पैरोल दी, जिनमें से 20 ने लौटने से बचते रहे, सात अब तक फरार हैं। पिछले वर्ष तो 50 से अधिक गंभीर अपराधों के बंदी पैरोल जंप कर गायब हो चुके हैं, जिससे जेल प्रशासन की ङ्क्षचता बढ़ गई है।
जेल अधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल में पैरोल की छूट का दुरुपयोग सबसे ज्यादा देखने को मिला। उस समय संक्रमण के खतरे को देखते हुए बड़ी संख्या में बंदियों को पैरोल दी गई। कई बंदी एक बार सलाखों से बाहर निकले तो वापस लौटने में आनाकानी करने लगे।

सेंट्रल जेल में पैरोल जंप का सिलसिला जारी

ग्वालियर सेंट्रल जेल से पैरोल पर निकले बंदियों में इस साल सात बंदी अब तक लापता हैं। 20 से ज्यादा बंदियों ने पैरोल जंप करने की कोशिश की लेकिन जेल और पुलिस की समय रहते कार्रवाई से वे पकड़े गए। फरार बंदियों के परिवारों और जमानतदारों पर सख्ती बढ़ाई गई है, लेकिन कई मामलों में परिवार को भी पता नहीं कि बंदी कहाँ चले गए।

लौटने की तारीख पर कड़ी नजर

सजा काट रहा बंदी गुडडू उर्फ देवेंद्र यादव, निवासी खुडमास (मुरैना), हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। वह 28 फरवरी को पैरोल पर गया और 14 मार्च को वापस लौटना था, लेकिन पैरोल जंप कर फरार हो गया। गुडडू और उसके जमानतदारों पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस खोज में जुटी है। जेल अधिकारियों के अनुसार ऐसे कई मामले हाल में सामने आए हैं।

क्या कहता है नियम

दो साल से अधिक जेल में बंद अंडरट्रायल और सजायाफ्ता दोनों बंदियों को पैरोल का अधिकार है।
बंदी साल में तीन बार, यानी हर चार माह में एक बार, अधिकतम 15 दिन की पैरोल ले सकते हैं।
इसमें 14 दिन की पैरोल अवधि और एक दिन आने-जाने का समय शामिल रहता है। पैरोल बंदी के आचरण और व्यवहार के आधार पर दी जाती है।

क्यों बढ़ रहा है पैरोल जंप का चलन

जेल मुख्यालय ने कुछ समय पूर्व पैरोल पर सख्ती बढ़ाई थी। बंदियों को लगा कि भविष्य में पैरोल मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कई बंदियों ने बाहर निकलने के बाद वापस लौटने से ही इनकार कर दिया। कुछ बंदी प्रशासन की सख्ती से पकड़ में आ गए, जबकि कई चुपचाप गायब हो गए।

फरार बंदियों की सूची (चुङ्क्षनदा मामले)

  • गुडडू उर्फ देवेंद्र यादव, खुडमास, मुरैना - हत्या, आजीवन कारावास
  • राकेश उर्फ छोटू उर्फ लालू, उन्नाव (उ.प्र.) - दो हत्याएं, 27 फरवरी से फरार
  • लवकुश गुर्जर, गुढ़ागुढ़ी का नाका, कंपू - हत्या, 27 जुलाई से लापता
  • देवेंद्र सोलंकी, सेरेहरा, आगरा - हत्या, 18 अक्टूबर से गायब
  • धारा ङ्क्षसह जाटव, मनियर, शिवपुरी - बलात्कार, 18 अक्टूबर से फरार
  • सत्यवीर जाटव, जौरा, मुरैना - हत्या, 10 सितंबर से गायब
  • रामलखन राठौर, टेंटरा, मुरैना - हत्या, 22 नवंबर से लापता

जेल की टीम बनेगी

पैरोल पर जेल से निकले कई बंदी फरार हैं। इस हरकत में बंदियों को भविष्य में पैरोल और सजा माफी नहीं मिलती है। पैरोल जंप पर कसावट के लिए उनके जमानतदारों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब इन बंदियों की तलाश के लिए जेल कर्मियों की टीम बनाई जा रही है। यह टीम पुलिस के साथ मिलकर पैरोल से फरार बंदियों की तलाश करेगी।
विदित सिरवैया जेल अधीक्षक ग्वालियर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

10 Dec 2025 06:00 pm

Hindi News / News Bulletin / पैरोल पर छूटे बंदी सलाखों में नहीं लौटे, 50 से ज्यादा फरार

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

अभा हॉकी प्रतियोगिता में देशभर की नामचीन टीमों के बीच होगा मुकाबला

All India Hockey Competition to be held in Itarsi
इटारसी

निर्माणाधीन फैक्ट्री स्थल पर मचा बवाल, भीड़ हुई बेकाबू, लाठीचार्ज में संगरिया विधायक सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल

हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में निर्माणाधीन फैक्ट्री के बाहर जल रहे वाहन।
हनुमानगढ़

राजस्थान के इन संविदा कर्मियों का खुला भाग्य, कोर्ट ने मान लिया परमानेंट

Rajasthan High Court
जयपुर

पद्मभूषण उस्ताद बोले-तानसेन समारोह में बजाना गर्व की बात, बेटों संग पेश करेंगे ट्रियो सरोद रिसाइटल

उस्ताद अमजद अली खान
ग्वालियर

लानीना एक्टिव, 48 घंटे में एक्टिव होगा पश्चिमी विभोभ, 19 जिलों में बदलेगा मौसम

western disturbance, weather news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.