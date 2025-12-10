10 दिसंबर 2025,

बुधवार

रेलवे खंड पर ब्लॉक के कारण आज से प्रभावित रहेंगी कई ट्रेनें

शादियों के सीजन में यात्रियों को परेशानी होने की संभावना अहमदाबाद. राजकोट. भावनगर. उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर-मदार खंड और पूर्वोत्तर रेलवे के मऊ-पिपहरी डीह-दुल्लहपुर खंड में ब्लॉक के कारण गुरुवार 11 दिसंबर से कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इस कारण शादियों के सीजन में यात्रियों को परेशानी होने की संभावना है।जानकारी के अनुसार, अजमेर-मदार खंड

अहमदाबाद

Rajesh Bhatnagar

Dec 10, 2025

शादियों के सीजन में यात्रियों को परेशानी होने की संभावना

अहमदाबाद. राजकोट. भावनगर. उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर-मदार खंड और पूर्वोत्तर रेलवे के मऊ-पिपहरी डीह-दुल्लहपुर खंड में ब्लॉक के कारण गुरुवार 11 दिसंबर से कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इस कारण शादियों के सीजन में यात्रियों को परेशानी होने की संभावना है।
जानकारी के अनुसार, अजमेर-मदार खंड पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 44 पर रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) निर्माण कार्य के लिए 11 व 12 दिसंबर को ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण 11 दिसंबर की बांद्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर अरावली एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 14702) निर्धारित मार्ग दौराई-अजमेर-मदार के स्थान पर दौराई-मदार बायपास लाइन होकर चलेगी। पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 19269) निर्धारित मार्ग दौराई-अजमेर-मदार के स्थान पर दौराई-मदार बायपास लाइन होकर चलेगी। 12 दिसंबर की गांधीनगर कैपिटल-दौलतपुर चौक एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 19411) निर्धारित मार्ग दौराई-अजमेर-मदार के स्थान पर दौराई-मदार बायपास लाइन होकर चलेगी। इस दौरान यह ट्रेनें अजमेर स्टेशन पर नहीं जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए दौराई एवं मदार जंक्शन स्टेशनों पर इन ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है।
वहीं, पूर्वोत्तर रेलवे के मऊ-पिपहरी डीह-दुल्लहपुर खंड पर पेच डबलिंग कमीशनिंग और मऊ-खुरहट प्री-नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण भी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। जानकारी के अनुसार, 16 दिसंबर की अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 19489) वाराणसी स्टेशन तक चलेगी तथा वाराणसी-गोरखपुर के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
17 दिसंबर की गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 19490) वाराणसी स्टेशन से चलेगी तथा गोरखपुर-वाराणसी स्टेशन के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
17 दिसंबर की अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 19489) अहमदाबाद से 4 घंटे देरी से चलेगी।
11 दिसंबर की अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 19489) मार्ग में 50 मिनट देरी से चलेगी।
15 दिसंबर की दरभंगा-अहमदाबाद स्पेशल (ट्रेन नं. 09466) निर्धारित मार्ग फेफना-इंदारा-मऊ-शाहगंज के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया फेफना-गाजीपुर सिटी-औंडिहार-जौनपुर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन शाहगंज और अयोध्या केंट स्टेशनों पर नहीं जाएगी।
13 और 15 दिसंबर की दरभंगा-अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 19166) निर्धारित मार्ग फेफना-इंदारा-मऊ-शाहगंज के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया फेफना-गाजीपुर सिटी-औंडिहार-जौनपुर के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन शाहगंज, आजमगढ़, मऊ और बलिया स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

10 Dec 2025 10:43 pm

