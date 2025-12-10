10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

अब गुजरात में आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकेंगे राजस्थान के लोग

कैंसर, हृदय, किडनी व अन्य रोगों के इलाज को बड़ी संख्या में आते हैं राजस्थानी -राजस्थान पत्रिका ने राजस्थान के मरीजों के हित में कई बार उठाया था मुद्दा,

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Dec 10, 2025

फाइल फोटो।

राजस्थान के लोगों को अब गुजरात के मान्य अस्पतालों में भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) यानी आयुष्मान कार्ड से कैशलेस उपचार की सुविधा मिल सकेगी। 15 दिसंबर से लाभ मिलना शुरू होने के आसार हैं।राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रिमंडल ने इस संबंध में अहम निर्णय ले लिया है, जिससे हजारों मरीजों को राहत मिलेगी। राजस्थान के लोगों को गुजरात में आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ नहीं मिल पाने के मुद्दे को राजस्थान पत्रिका ने कई बार उठाया था। गुजरात से लेकर राजस्थान तक के नेताओं, मंत्री और मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाया। आखिरकार राजस्थान सरकार ने इस पर ध्यान दिया। 15 दिसंबर 2025 से गुजरात में राजस्थान के लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिले इसके लिए निर्णय किया है। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के सीईओ एच.एल.अटल के हस्ताक्षर से आधिकारिक पत्र भी गुजरात स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन सोसाइटी के सीईओ हर्षद कुमार पटेल को भेजा है।राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग कैंसर, किडनी, हृदय व अन्य गंभीर बीमारियों का उपचार कराने के लिए अहमदाबाद समेत गुजरात के कई शहरों में आते हैं।

राजस्थान के मरीजों को केंद्र सरकार की पीएमजेएवाई योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण उन्हें काफी निराश होना पड़ रहा था।इलाज में काफी खर्च भी करना पड़ता था।

गुजरात में कैशलेस उपचार का मिलेगा लाभ

राजस्थान सरकार ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ चल रही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत बड़ा कदम उठाया है। जिसे तहत 15 दिसंबर 2025 से ‘आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी’ लागू की जाएगी, जिसके बाद राजस्थान के लाभार्थी देशभर में कहीं भी कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकेंगे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में होगा। अब तक राजस्थान के मरीजों को आयुष्मान कार्ड का लाभ गुजरात में नहीं मिल रहा था।

राजस्थान के ढाई हजार लोगों का सालभर में कैंसर का उपचार

अहमदाबाद के सिविल मेडिसिटी कैंपस स्थित गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (जीसीआरआई) में पिछले वर्ष कैंसर का उपचार कराने के लिए ढाई हजार से अधिक मरीज पहुंचे। आयुष्मान कार्ड नहीं चलने के कारण इन्होंने जेब से खर्च वहन किया। मध्यप्रदेश के चार हजार मरीज ने उपचार लिया, उन्हें आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला। उम्मीद है कि अब राजस्थान के मरीजों के लिए यह सुविधा शुरू होगी तो बड़ी संख्या में मरीज यहां उपचार के लिए आएंगे। ये तो अकेले जीसीआरआई का आंकड़ा है। यूएन मेहता हृदय अस्पताल, इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजिस एंड रिसर्च सेंटर (आइकेडीआरसी) में भी ऐसा लाभ मिल सकेगा।-डॉ.शशांक पंड्या, निदेशक जीसीआरआई

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

10 Dec 2025 10:30 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अब गुजरात में आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकेंगे राजस्थान के लोग

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

रेलवे खंड पर ब्लॉक के कारण आज से प्रभावित रहेंगी कई ट्रेनें

अहमदाबाद

साबरकांठा : 1 करोड़ से अधिक के गांजे की खेती करने वाले को पकड़ा

अहमदाबाद

चार साल की बच्ची की नाक में डेढ़ माह से फंसा रबर का स्पंज निकाला

अहमदाबाद

आणंद : विदेश भेजने का लालच देकर 22 युवकों से 50 लाख की ठगी

अहमदाबाद

उत्तरायण पर्व से पहले प्रतिबंधित डोर बेचने वालों पर सख्त हुई पुलिस, छेड़ा अभियान

Ahmedabad rural police
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.