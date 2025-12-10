अब गुजरात में आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकेंगे राजस्थान के लोग

राजस्थान के लोगों को अब गुजरात के मान्य अस्पतालों में भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) यानी आयुष्मान कार्ड से कैशलेस उपचार की सुविधा मिल सकेगी। 15 दिसंबर से लाभ मिलना शुरू होने के आसार हैं।राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रिमंडल ने इस संबंध में अहम निर्णय ले लिया है, जिससे हजारों मरीजों को राहत मिलेगी। राजस्थान के लोगों को गुजरात में आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ नहीं मिल पाने के मुद्दे को राजस्थान पत्रिका ने कई बार उठाया था। गुजरात से लेकर राजस्थान तक के नेताओं, मंत्री और मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाया। आखिरकार राजस्थान सरकार ने इस पर ध्यान दिया। 15 दिसंबर 2025 से गुजरात में राजस्थान के लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिले इसके लिए निर्णय किया है। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के सीईओ एच.एल.अटल के हस्ताक्षर से आधिकारिक पत्र भी गुजरात स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन सोसाइटी के सीईओ हर्षद कुमार पटेल को भेजा है।राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग कैंसर, किडनी, हृदय व अन्य गंभीर बीमारियों का उपचार कराने के लिए अहमदाबाद समेत गुजरात के कई शहरों में आते हैं।