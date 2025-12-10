साबरकांठा : 1 करोड़ से अधिक के गांजे की खेती करने वाले को पकड़ा

हिम्मतनगर. साबरकांठा जिले की पोशीना तहसील के लाखिया गांव से पुलिस ने 1.13 करोड़ रुपए के गांजे की खेती करने वाले आरोपी को पकड़ा। खेत से 226 किलो वजन के 558 पौधे बरामद किए गए।

जानकारी के अनुसार, साबरकांठा जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. पार्थराजसिंह गोहिल ने निर्देश दिए थे कि जिले में नशीले पदार्थों का कारोबार समाप्त किया जाए और आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के चार्टर के अनुसार कार्रवाई की जाए।

एसपी के निर्देश के तहत जिला पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के पुलिस निरीक्षक (पीआइ) डी.सी. परमार और पुलिस उप निरीक्षक (पीएसआइ) पी.एम. झाला के मार्गदर्शन में टीम पेट्रोलिंग कर रही थी।

इस दौरान जयदीपकुमार, पंकजकुमार और निलेशकुमार को सूचना मिली कि पोशीना तहसील के लाखिया गांव के नानी सोनगढ़ फली में हामथा डाभी अपने मकान के आगे की जमीन पर गांजे की खेती कर रहा है।