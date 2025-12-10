10 दिसंबर 2025,

अहमदाबाद

साबरकांठा : 1 करोड़ से अधिक के गांजे की खेती करने वाले को पकड़ा

पोशीना के लाखिया गांव में एसओजी का छापा खेत से 226 किलो वजन के 558 पौधे बरामद हिम्मतनगर. साबरकांठा जिले की पोशीना तहसील के लाखिया गांव से पुलिस ने 1.13 करोड़ रुपए के गांजे की खेती करने वाले आरोपी को पकड़ा। खेत से 226 किलो वजन के 558 पौधे बरामद किए गए।जानकारी के अनुसार, साबरकांठा [&hellip;]

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Dec 10, 2025

पोशीना के लाखिया गांव में एसओजी का छापा

खेत से 226 किलो वजन के 558 पौधे बरामद

हिम्मतनगर. साबरकांठा जिले की पोशीना तहसील के लाखिया गांव से पुलिस ने 1.13 करोड़ रुपए के गांजे की खेती करने वाले आरोपी को पकड़ा। खेत से 226 किलो वजन के 558 पौधे बरामद किए गए।
जानकारी के अनुसार, साबरकांठा जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. पार्थराजसिंह गोहिल ने निर्देश दिए थे कि जिले में नशीले पदार्थों का कारोबार समाप्त किया जाए और आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के चार्टर के अनुसार कार्रवाई की जाए।
एसपी के निर्देश के तहत जिला पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के पुलिस निरीक्षक (पीआइ) डी.सी. परमार और पुलिस उप निरीक्षक (पीएसआइ) पी.एम. झाला के मार्गदर्शन में टीम पेट्रोलिंग कर रही थी।
इस दौरान जयदीपकुमार, पंकजकुमार और निलेशकुमार को सूचना मिली कि पोशीना तहसील के लाखिया गांव के नानी सोनगढ़ फली में हामथा डाभी अपने मकान के आगे की जमीन पर गांजे की खेती कर रहा है।

ड्रोन से स्थल की जांच

सूचना की पुष्टि के लिए ड्रोन से स्थल की जांच की गई। बाद में सरकारी पंचों की मौजूदगी में छापेमारी की गई और आरोपी की जमीन पर गांजे की खेती करते पाया गया।
एसओजी की टीम ने साबरकांठा जिले की पोशीना तहसील के लाखिया गांव में नानी सोनगढ़ फली निवासी आरोपी हामथा डाभी को पकड़ा।
इसके साथ ही टीम ने जमीन से कुल 558 पौधे बरामद किए जिनका वजन 226.237 किलो बताया गया। टीम ने कुल 1.13 करोड़ रुपए से अधिक के गांजे के पौधे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसे गांजे के पौधों के साथ पोशीना पुलिस स्टेशन को सौंपा गया। साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई।

Published on:

10 Dec 2025 10:39 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / साबरकांठा : 1 करोड़ से अधिक के गांजे की खेती करने वाले को पकड़ा

