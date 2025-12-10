आणंद : विदेश भेजने का लालच देकर 22 युवकों से 50 लाख की ठगी

आणंद. शहर के वल्लभ विद्यानगर रोड पर वीजा कंसल्टेंसी का ऑफिस खोलकर विदेश भेजने का लालच देकर 22 युवकों से 50.90 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया।

गांधीनगर के ओरा गांव के एक सेवानिवृत्त शिक्षक दिनेश पटेल को आणंद टाउन पुलिस ने मध्यप्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने गांधीनगर और अहमदाबाद में भी इसी तरह की धोखाधड़ी की थी।

जानकारी के अनुसार, शहर के वल्लभ विद्यानगर रोड पर वीजी सीनर्जी नाम से वीजा कंसल्टेंसी का ऑफिस खोला। गांधीनगर जिले की कलोल तहसील के ओरा गांव निवासी दिनेश पटेल सोशल मीडिया पर विदेश के वीजा दिलवाने के विज्ञापन पोस्ट करता था।

इन विज्ञापनों को देखकर वडोदरा जिले के दशरथ गांव निवासी अजय पटेल ने मई महीने में पत्नी रागिनी को कनाडा का डिपेंडेंट वीजा दिलवाने के लिए इस ऑफिस में संपर्क किया था। ऑफिस में काजल पटेल और मानसी लिम्बाचिया स्टाफ के रूप में मौजूद थे। तीनों ने खुद को वीजा सीनर्जी ऑफिस का मालिक बताया। कनाडा के वीजा और पीआर दिलवाने का खर्च लगभग 45 लाख रुपए बताया गया।

अजय ने 11 लाख रुपए एडवांस के रूप में दिनेश और अन्य दोनों को दिए। लंबे समय तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई और वीजा नही मिला। इस कारण शक हुआ कि धोखाधड़ी हुई है। जांच करने पर पता चला कि तीनों ने अन्य 21 लोगों से भी इसी बहाने रुपए वसूलकर ठगी की।

कुल 22 लोगों से 50.90 लाख रुपए वसूलने के बाद ऑफिस पर ताला लगाकर दिनेश फरार हो गया। इस संबंध में अजय की शिकायत के आधार पर दिनेश पटेल, काजल और मानसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

आणंद टाउन पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक (पीएसआइ) अनुप शुक्ला ने जांच में पाया कि सारी राशि काजल के बैंक खाते में मंगवाई जाती थी, जिसे बाद में दिनेश निकाल लेता था। सूचना मिली कि आरोपी दिनेश मध्यप्रदेश के इंदौर में छिपा है। पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया। उसके पास से 10.29 लाख रुपए नकद, मोबाइल, विभिन्न बैंकों के चार एटीएम कार्ड और एक पेन ड्राइव बरामद की गई।