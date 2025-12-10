Ahmedabad: चाइनीज डोर बेचने वालों के विरुद्ध पुलिस ने छेड़ा अभियान, 10 लाख की डोर जब्त

Ahmedabad. प्रतिबंध के बावजूद भी चाइनीज डोर की ब्रिक्री करने वालों के विरुद्ध अहमदाबाद शहर व ग्रामीण पुलिस ने अभियान छेड़ा है। पुलिस ने अब तक 10 लाख रुपए कीमत की चाइनीज डोर जब्त की है। इसमें करीब सवा आठ लाख रुपए की चाइनीज डोर शहर पुलिस ने जब्त की है, जबकि दो लाख की डोर ग्रामीण पुलिस ने जब्त की है। यह कार्रवाई आगामी उत्तरायण पर्व 14 जनवरी और बासी उत्तरायण 15 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी।
अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त जी एस मलिक ने अधिसूचना जारी कर शहर में चाइनीज डोर बेचने पर रोक लगाई है। इसी प्रकार से अहमदाबाद जिला कलक्टर सुजीत कुमार ने भी जिले में चाइनीज डोर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद शहर में बेची जा रही प्रतिबंधित चाइनीज डोरी की 2145 रील और 40 फिरकी जब्त की हैं, जिसकी कीमत 8.46 लाख रुपए है।सबसे ज्यादा चाइनीज डोर के 2040 ट्रेलर (रील) रामोल पुलिस की ओर से जब्त किए गए हैं। जिसकी कीमत 8.16 लाख रुपए है।
सरखेज पुलिस ने इसकी 40 फिरकीं जब्त कीं, जिसकी कीमत 8,000 है। अमराईवाड़ी पुलिस ने 19 हजार रुपए कीमत के 90 ट्रेलर जब्त किए हैं। शहरकोटड़ा पुलिस ने 3750 रुपए के 15 ट्रेलर जब्त किए हैं। एक ऑटो रिक्शा भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1,70,000 है।
जिले में देत्रोज पुलिस ने 1.50 लाख रुपए कीमत की चाइनीज डोर की 300 रील जब्त की हैं। एक आरोपी को भी पकड़ा है। इसी प्रकार से विरमगाम टाउन पुलिस ने 24 हजार कीमत की 48 रील, विवेकानंदनगर पुलिस ने 47 हजार रुपए की 95 रील, साणंद पुलिस ने 21 रील, असलाली पुलिस ने 27 रील जब्त की हैं।
शहर पुलिस के तहत इन सभी मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 113, 117 और 131 के तहत मामले भी दर्ज किए हैं।सुरक्षित उत्तरायण के लिए लगाए जा रहे बैनर, पोस्टरउत्तरायण-2026 को सुरक्षित तरीके से मनाने को के लिए लोगों को जागरूक करने वाले पोस्टर और बैनर भी पुलिस व प्रशासन की ओर से स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। लोगों को चाइनीज डोर का उपयोग न करने के लिए कहा जा रहा है।
