Ahmedabad: चाइनीज डोर बेचने वालों के विरुद्ध पुलिस ने छेड़ा अभियान, 10 लाख की डोर जब्त

अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त जी एस मलिक ने अधिसूचना जारी कर शहर में चाइनीज डोर बेचने पर रोक लगाई है। इसी प्रकार से अहमदाबाद जिला कलक्टर सुजीत कुमार ने भी जिले में चाइनीज डोर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद शहर में बेची जा रही प्रतिबंधित चाइनीज डोरी की 2145 रील और 40 फिरकी जब्त की हैं, जिसकी कीमत 8.46 लाख रुपए है।सबसे ज्यादा चाइनीज डोर के 2040 ट्रेलर (रील) रामोल पुलिस की ओर से जब्त किए गए हैं। जिसकी कीमत 8.16 लाख रुपए है।