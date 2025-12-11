रतलाम रेंज के तीन जिलों में तीन साल में 210 को उद्योग के लिए दी जमीन, सिर्फ 13 हो पाए शुरू

रतलाम। एक तरफ सरकार राज्य में अलग-अलग जगह समिट कर उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित कर रही है, दूसरी तरफ रतलाम रेंज के तीन जिले क्रमश: रतलाम, मंदसौर और नीमच में तीन साल में जितनों को उद्योग के लिए भूमि का आवंटन किया, उसके आधे भी उद्योग लगाने के लिए आगे नहीं आए। यह बात राज्य सरकार ने भी हाल ही में विधानसभा में मानी है। मंत्री चेतन्यकाश्यप ने विधायक डॉ राजेंद्र पांडे के एक सवाल के बदले में जवाब दिया है कि विगत वर्षों में रतलाम, मंदसौर व नीमच में नवीन उद्योग की स्थापना के लिए 210 भूखण्ड आवंटित किए गए। जिसमे से 13 उद्योग शुरू हुए, 30 उद्योग समय पर शुरू नही हुए।