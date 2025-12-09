9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

बच्चों से भरी स्कूल वैन पलटी, कई छात्र घायल; इलाज जारी

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में एक निजी स्कूल की वैन का टायर फटने से वाहन पलट गया और कई छात्र घायल हो गए।

रतलाम

image

Himanshu Singh

Dec 09, 2025

ratlam-news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के जावरा के बड़ावदा थाने के अंतर्गत ग्राम वीरपुर और ठीकरिया के निजी स्कूलों की मैजिक टायर फटने से पलटी खा गई। इस हादसे में स्कूली बच्चों सहित ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही जावरा शहर और बड़ावदा थाने के दोनों 112 के मौके पर पहुंचे और गंभीर घायल बच्चों को शासकीय अस्पताल जावरा इलाज के लिए लाया गया।

सूचना मिलने के बाद एसडीएम सुनील जायसवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विवेक कुमार लाल भी अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चों के हाल-चाल पूछे। निजी स्कूल के वाहन के रखरखाव से नाराज बच्चों के परिजन स्कूल पहुंचे तो स्कूल प्रबंधक और परिजनों के बीच भी गहमागहमी का माहौल बन गया।

विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई

परिजन ओमप्रकाश प्रजापत का कहना है कि हम स्कूल वालों से बोलने गए कि आपका वहां काफी खराब कंडीशन में है तो वह कहने लगे हम नहीं इस वाहन को हायर नहीं कर रखा है केवल बच्चों के लिए निजी उपलब्ध करा रखा है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस पर बच्चों के परिजन आकर्षित हो गए और स्कूल परी सर में ही विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई।

अस्पताल में इलाज जारी

थाना प्रभारी स्वराज सिंह डाबी ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में चेतन पिता समरथ चौधरी उम्र 14 साल दिव्यांशी पिता समरथ जाट उम्र 8 साल मानवी पिता गजराज सिंह उम्र 14 साल जय कुंवर पिता प्रेम सिंह उम्र 15 साल राजवीर पिता गिरिराज सिंह उम्र 10 साल और ड्राइवर मदन पिता कनीराम गंभीर घायल हुए हैं जिन्हें शासकीय अस्पताल में उपचार करवाया जा रहा है उनके साथ तीन अन्य बच्चों का बड़ावदा में निजी अस्पताल में मामूली चोट आने पर उपचार करवाया गया।

संबंधित विषय:

mp news

