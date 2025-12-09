बच्चों से भरी स्कूल वैन पलटी, कई छात्र घायल; इलाज जारी

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के जावरा के बड़ावदा थाने के अंतर्गत ग्राम वीरपुर और ठीकरिया के निजी स्कूलों की मैजिक टायर फटने से पलटी खा गई। इस हादसे में स्कूली बच्चों सहित ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही जावरा शहर और बड़ावदा थाने के दोनों 112 के मौके पर पहुंचे और गंभीर घायल बच्चों को शासकीय अस्पताल जावरा इलाज के लिए लाया गया।



सूचना मिलने के बाद एसडीएम सुनील जायसवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विवेक कुमार लाल भी अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चों के हाल-चाल पूछे। निजी स्कूल के वाहन के रखरखाव से नाराज बच्चों के परिजन स्कूल पहुंचे तो स्कूल प्रबंधक और परिजनों के बीच भी गहमागहमी का माहौल बन गया।