20 मीटर चौड़ी होगी सड़क, करोड़ों होंगे खर्च, अतिक्रमण पर कार्रवाई जल्द

संयुक्त निरीक्षण में कई स्थानों पर सड़क पर अतिक्रमण पाए गए, जिनके कारण चौड़ीकरण कार्य प्रभावित होना संभावित है। सड़क निर्माण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देश पर गठित सर्वे दल को पूरे मार्ग का संयुक्त निरीक्षण कर तीन दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का दायित्व सौपा गया है।