ग्वालियर

20 मीटर चौड़ी होगी सड़क, करोड़ों होंगे खर्च, अतिक्रमण पर कार्रवाई जल्द

Road Widening: नाका चन्द्रबदनी से विक्की फैक्ट्री चौराहा तक 20 मीटर चौड़ीकरण वाली सड़क अतिक्रमणों में उलझ गई है। नगर निगम ने अब सर्वे दल भेजकर पूरे मार्ग की ‘सर्जिकल जांच’शुरू कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Akash Dewani

Dec 11, 2025

gwalior master plan road widening encroachment mp news

gwalior road widening survey started (फोटो- Freepik)

MP News:ग्वालियर के नाका चन्द्रबदनी चौराहे से विक्की फैक्ट्री चौराहा तक प्रस्तावित सड़क 20 मीटर चौड़ीकरण (road widening) कार्य के लिए नगर निगम ने पूरे मार्ग पर मौजूद अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण की पहचान के लिए सर्वे दल का गठन किया है।

संयुक्त निरीक्षण में कई स्थानों पर सड़क पर अतिक्रमण पाए गए, जिनके कारण चौड़ीकरण कार्य प्रभावित होना संभावित है। सड़क निर्माण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देश पर गठित सर्वे दल को पूरे मार्ग का संयुक्त निरीक्षण कर तीन दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का दायित्व सौपा गया है।

16 करोड़ की लागत से बननी है सड़क

  • एजी ऑफिस पुल से विक्की फैक्ट्री चौराहा की दूरी 4.5 किलोमीटर है। इस सड़क की हालत सुधारने के लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए और कार्यादेश 29 जुलाई 2025 को जारी हो गया है, लेकिन सड़क निर्माण रफ्तार नहीं पकड़ सका है।
  • 6 महीने में सड़क निर्माण में 10 फीसदी प्रगति रही है। इस सड़क के साथ अलापुर की सड़क स्वीकृत हुई थी, उसका 50 फीसदी काम पूरा हो चुका है। सड़क सीमेंट की बनाना है।
  • नगर निगम को पानी लाइन भी शिफ्ट करनी है। पानी की लाइन व अतिक्रमण हटाने तक पीडब्ल्यूडी विक्की फैक्ट्री से सड़क का निर्माण शुरू करेगा।
  • एजी ऑफिस पुल से नाका चंद्रबंदनी तक भी सड़क का निर्माण शुरू किया जा सकता है। नाका चंद्रबंदनी से तपोवन तक अतिक्रण है। इसी बीच सड़क ज्यादा खराब है।

दल में यह शामिल

दल में प्रभारी कार्यपालन यंत्री सुरेश अहिरवार, उपयंत्री लोक निर्माण विभाग खंड क्रमांक 01 के दीपक गुप्ता, क्षेत्राधिकारी सह भवन निरीक्षक क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 13 की प्रगति गोस्वामी, पटवारी अनूप परमार, झ राजस्व कर संग्रहक क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 13 के भूपेन्द्र गुर्जर शामिल हैं। (MP News)

भोपाल मेट्रो को लेकर आया बड़ा अपडेट, दिल्ली की तरह होगा ये सिस्टम…
भोपाल
bhopal metro smart card bhopal metro ticket price hybrid system mp news

Published on:

11 Dec 2025 08:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 20 मीटर चौड़ी होगी सड़क, करोड़ों होंगे खर्च, अतिक्रमण पर कार्रवाई जल्द

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

