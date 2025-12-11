20 मीटर चौड़ी होगी सड़क, करोड़ों होंगे खर्च, अतिक्रमण पर कार्रवाई जल्द

gwalior road widening survey started (फोटो- Freepik)
MP News:ग्वालियर के नाका चन्द्रबदनी चौराहे से विक्की फैक्ट्री चौराहा तक प्रस्तावित सड़क 20 मीटर चौड़ीकरण (road widening) कार्य के लिए नगर निगम ने पूरे मार्ग पर मौजूद अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण की पहचान के लिए सर्वे दल का गठन किया है।
संयुक्त निरीक्षण में कई स्थानों पर सड़क पर अतिक्रमण पाए गए, जिनके कारण चौड़ीकरण कार्य प्रभावित होना संभावित है। सड़क निर्माण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देश पर गठित सर्वे दल को पूरे मार्ग का संयुक्त निरीक्षण कर तीन दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का दायित्व सौपा गया है।
दल में प्रभारी कार्यपालन यंत्री सुरेश अहिरवार, उपयंत्री लोक निर्माण विभाग खंड क्रमांक 01 के दीपक गुप्ता, क्षेत्राधिकारी सह भवन निरीक्षक क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 13 की प्रगति गोस्वामी, पटवारी अनूप परमार, झ राजस्व कर संग्रहक क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 13 के भूपेन्द्र गुर्जर शामिल हैं। (MP News)
