ग्वालियर

‘एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे’ के लिए ली जा रही जमीन, 3 श्रेणियों में बंटी 359 सड़कें

MP News: बैठक में महाराज बाड़ा की मल्टीलेवल पार्किंग, हजार बिस्तर अस्पताल अंडरपास एवं सीवरेज प्रोजेक्ट सहित कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की समीक्षा की की गई।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Dec 11, 2025

Union Minister Jyotiraditya Scindia, mp news

Union Minister Jyotiraditya Scindia (Photo Source- freepik)

MP News: ग्वालियर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते दिन कलेक्ट्रेट सभागार में ग्वालियर-चंबल से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, इसमें एलिवेटेड रोड, आगरा-ग्वालियर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, रेलवे स्टेशन, अंबेडकर स्मारक और शहर में चल रहे कई विकास कार्य शामिल रहे। जहां काम की गति धीमी है, वहां काम में तेजी लाने के निर्देश उन्होंने दिए, रेलवे स्टेशन को लेकर कहा कि वे दिल्ली से इसकी हर सप्ताह समीक्षा करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो महीनों में रेड श्रेणी (सबसे खराब) की 8 सड़कों की हालत में सुधार हुआ है और वे ग्रीन श्रेणी में आ गई है।

मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात

हालांकि, अभी भी 163 सड़के बदहाल पड़ी हैं, जिनके सुधार के लिए तत्काल फंड की आवश्यकता है। इसके लिए बैठक में तय हुआ कि सभी जनप्रतिनिधि 170 करोड़ के फंड के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। बैठक में यह भी तय हुआ कि शहर में चल रहे 10 से 12 हजार करोड़ के विकास कार्यों की प्रगति को लेकर हर दो महीने में समीक्षा होगी और इनका ग्रोथ चार्ट भी बनाया जाएगा।

इसके अलावा, सड़क, पानी व सीवर को सुधारने के लिए कुल 4 हजार करोड़ रुपए के फंड की जरूरत पड़ेगी, और सीवर समस्या को भी लाल, पीले, हरे रंग में वर्गीकृत कर समाधान किया जाएगा। भिंड रोड पर बन रहा प्रवेश द्वार जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा।

प्रमुख विकास कार्यों की समीक्षा

बैठक में महाराज बाड़ा की मल्टीलेवल पार्किंग, हजार बिस्तर अस्पताल अंडरपास एवं सीवरेज प्रोजेक्ट सहित कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की समीक्षा की की गई। गई। सिंधिया ने सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे ग्वालियर की तस्वीर पूरी तरह बदल सकेगी। बैठक में जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री नारायण सिंह कुशवाह और कांग्रेस विधायक डॉ. सतीश सिकरवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सड़कों की वर्तमान स्थिति

कुल सड़कें: शहर की 359 सड़कों को ग्रीन, येलो, रेड श्रेणी में बांटा गया था।

ग्रीन श्रेणी: पहले 171 सडकें थीं, अब 2 महीने बाद यह संख्या बढ़कर 171 हो चुकी है, जिनकी हालत अच्छी है।

येलो श्रेणी: पहले 63 सड़कें थीं। 25 सडकों में सुधार के बाद अब इस श्रेणी में 38 सड़कें रह गई हैं, जिनमें गड्‌ढे हैं।

रेड श्रेणीः पहले 171 सड़कें थीं। 8 सडकों में सुधार हुआ है, लेकिन 163 रेड श्रेणी में आज भी बनी हुई हैं।

अन्य परियोजनाओं की प्रगति

एलिवेटेड रोडः दोनों चरण में भू-अर्जन अंतिम चरण में। पहला चरण नवंबर 2026 तक और दूसरा चरण नवंबर 2027 तक पूरा होगा।

वेस्टर्न बायपासः काम शुरू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जनवरी माह में काम शुरू हो जाएगा।

अम्बेडकर धाम (जौरासी): काम तेजी से जारी, जून 2027 तक दोनों चरण पूरे होंगे।

आगरा-ग्वालियर ग्रीन फील्ड सिक्सलेन एक्सप्रेस वे: ग्वालियर से आगरा की दूरी 35 किमी कम होगी। भू अर्जन के 238 करोड़ में से 117 करोड़ रुपए वितरित ।

पेयजल प्रोजेक्टः वार्ड 61 से 66 के लिए 950 करोड़ और वार्ड 1 से 60 के लिए 1000 करोड़ की डीपीआर अगले शुक्रवार तक भोपाल भेजने के निर्देश।

औद्योगिक संग्रहालय (महाराज बाड़ा): मौजूदा माह में होगा पूर्ण।

ड्रेनेज व सीवेजः कार्यों की समीक्षा के लिए लाल-पीले-हरे चार्ट तैयार करने के निर्देश।

भिड रोड प्रवेश द्वारः मौजूदा माह में पूर्ण कराने के निर्देश।

अंतर्राज्यीय बस अड्‌डा (आईएसबीटी): पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग करने के निर्देश।

school exam , mp news

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 'एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे' के लिए ली जा रही जमीन, 3 श्रेणियों में बंटी 359 सड़कें

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

