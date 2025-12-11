‘एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे’ के लिए ली जा रही जमीन, 3 श्रेणियों में बंटी 359 सड़कें

MP News: ग्वालियर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते दिन कलेक्ट्रेट सभागार में ग्वालियर-चंबल से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, इसमें एलिवेटेड रोड, आगरा-ग्वालियर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, रेलवे स्टेशन, अंबेडकर स्मारक और शहर में चल रहे कई विकास कार्य शामिल रहे। जहां काम की गति धीमी है, वहां काम में तेजी लाने के निर्देश उन्होंने दिए, रेलवे स्टेशन को लेकर कहा कि वे दिल्ली से इसकी हर सप्ताह समीक्षा करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो महीनों में रेड श्रेणी (सबसे खराब) की 8 सड़कों की हालत में सुधार हुआ है और वे ग्रीन श्रेणी में आ गई है।